港股2萬點得而復失　成交額不足800億元　科技股高收京東最標青

美國三大指數於周一（15日）高收，其中反映科技股走勢的納指更跑贏大市。亞太區股市今早表現理想，其中日本股市升逾200點。



【16：46】

港股今日走勢反覆，並再次在2萬點附近拉鋸。大市最終高收並收復20天線（處於19972點），不過市況相當淡靜，全日成交額不足800億元。

恒指收市報19978點，升7點，國指升9點，報6789點，科指升32點，報3958點，成交額為783.9億元。

科技股今日有較佳表現，京東（9618）升4%，報146.8元，百度（9888）升2.8%，網易（9999）升1.5%，騰訊（0700）升1.1%，小米（1810）升0.9%。

金融股方面，滙豐（0005）升0.8%，旗下恒生（0011）跌1.2%，港交所（0388）跌0.5%，友邦（1299）跌1.1%。

信義光能（0968）為今日表現最佳藍籌，收市報8.3元，升5.3%，信義玻璃（0868）升0.2%，信義能源（3868）升0.4%。

內房股方面，碧桂園（2007）跌5%，龍湖（0960）跌1%，中海外（0688）跌1.7%。

【15：22】

滬深股市低收，上證收市報3290點，跌19點，深成收市報11099點，跌79點，滬深300指數收市報3978點，跌20點，創業板指數收市報2294點，跌5點。

亞太區股市方面，日股升216點，報29842點，台股升198點，報15673點，韓股升不足1點，報2480點。

港股方面，恒指跌37點，報19934點，國指跌9點，報6770點，科指升20點，報3946點。

【14：06】

港股掉頭向下，恒指最新報19948點，跌22點，國指跌9點，報6770點，科指升24點，報3949點。

內房股處於弱勢，碧桂園（2007）跌5%，中海外（0688）跌1.9%。

【13：18】

港股升幅在午後進一步收窄，恒指最新報19994點，升23點，國指升10點，報6790點，科指升33點，報3959點。

信義光能（0968）升5.5%。

【12：26】

港股再度收復2萬點大關，今早更成功企於此水平收市，惟交投淡靜，半日仍交僅411億元。

恒指中午收市報20049點，升78點，國指升30點，中午收市報6810點，科指升49點，報3974點。

科技股上揚，阿里（9988）升0.9%，報86.2元，騰訊（0700）升1.1%，美團（3690）升1.8%，小米（1810）升1.1%，京東（9618）升4.2%，百度（9888）升3.5%。

金融股方面，滙豐（0005）升0.7%，報59.65元，友邦（1299）跌0.5%，港交所（0388）升不足0.1%。

消費股走勢個別，海底撈（6862）升1.3%，安踏（2020）跌1.2%。

內房股疲弱，碧桂園（2007）跌3.3%，中海外（0688）跌1.8%，潤地（1109）跌0.9%。

【11：37】

港股升幅進一步收窄至不足百點，恒指最新報20048點，升77點，國指升30點，報6810點，科指升50點，報3976點。

碧桂園孖寶逆市下跌，碧桂園服務（6098）跌3.1%，碧桂園（2007）跌2.8%。

【10：46】

港股升幅收窄，恒指最新報20088點，升117點，國指升51點，報6811點，科指升49點，報3974點。

科技股上揚，京東（9618）升3.7%，阿里（9988）升0.6%。

滙豐（0005）曾觸及60元，最新報59.7元，升0.8%。

【09：20】

恒指高開212點，報20183點，國指高開72點，報6852點，科指高開65點，報3990點。

阿里（9988）高開1.6%，將公布首季業績的百度（9888）高開3.1%，騰訊（0700）高開2.1%，美團（3690）高開1.9%，京東（9618）高開4.2%。

滙豐（0005）高開1.1%，力迫60元，最新報59.9元，友邦（1299）高開1.6%，港交所（0388）高開1.4%。

內房股方面，碧桂園（2007）高開1.1%，龍湖（960）高開2%。