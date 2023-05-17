港股勢弱交投淡　半日跌110點　金融及醫藥股低迷｜持續更新

美國政府債務上限死線日近，拜登政府與國會仍未就問題達成協議，觸發投資者憂慮，拖累美國三大指數於周二（16日）低收，其中道指挫逾300點，險守33000點。不過近期強勢的日本股市未受美國低收影響，今早上揚兼收復3萬點大關。商品市場方面，油價於亞洲交易時段下跌，金價則輕微上揚。



【12:27】

港股仍處於弱勢交投淡局面，其中醫藥﹑內房及物管股表現較為失色。

恒指中午收市報19687點，跌110點，國指跌25點，報6763點，科指跌4點，報3954點，成交額為424億元。

翰森製藥（3692）跌4.3%，報12.76元，中生製藥（1177）跌2.4%，石藥（1093）跌2.4%，藥明生物（2269）跌3.1%。

內房股未見起色，碧桂園（2007）跌3.5%，中海外（0688）跌1.6%，潤地（1109）跌1.5%，龍湖（0960）跌2.3%，萬科（2202）跌1.1%。

物管股同樣受壓，碧桂園服務（6098）跌2.8%，報10.6元，中海物業（2669）跌1.1%，華潤萬象生活（1209）跌1.3%。

科技股方面，阿里（9988）升1.4%，報86.95元，騰訊（0700）升0.8%，報347.4元，美團（3690）跌0.7%，百度（9888）升1.5%。

金融股方面，滙豐（0005）跌1.3%，港交所（0388）跌0.8%，友邦（1299）跌1%。

【11:42】

港股維持約百點跌幅，恒指最新報19886點，跌91點，國指跌21點，報6767點，科指無升跌，報3958點。

【10:37】

港股續於低位徘徊，恒指最新報19935點，跌42點，國指跌8點，報6781點，科指升9點，報3968點。

醫藥股方面，藥明生物（2269）跌3.1%，報45.25元，藥明康德（2359）跌2.4%，康方生物（9926）跌4.1%，準藍籌新貴京東健康（6618）跌1.8%。

中資電訊股方面，中移動（0941）跌1.1%，聯通（0762）跌1.6%。

內房股未擺脫弱勢，碧桂園（2007）跌1.8%，龍湖（0960）跌1.6%。

【09:41】

港股跌勢加劇，恒指最新報19828點，跌149點，國指跌52點，報6737點，科指跌22點，報3935點。

將於今日收市後公布季績的騰訊（0700）轉跌，報341.8元，跌0.9%，另一科技股美團（3690）跌0.7%，小米（1810）跌0.9%。

滙豐（0005）跌1.3%，中銀（2388）跌0.6%。

【09:27】

百度（9888）季績優預期，今早高開3.8%，京東（9618）高開1.6%，阿里（9988）高開1.9%，今日收市後公布季績的騰訊（0700）高開0.3%。

金融股方面，滙豐（0005）低開1.4%，港交所（0388）低開0.6%，友邦（1299）高開0.2%。

內銀股方面，工行（1398）低開0.4%。

汽車股方面，比亞迪（1211）高開不足0.1%。