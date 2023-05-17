騰訊放榜前轉跌　美團及滙豐腳軟　累港股跌幅擴至百點｜持續更新

美國政府債務上限死線日近，拜登政府與國會仍未就問題達成協議，觸發投資者憂慮，拖累美國三大指數於周二（16日）低收，其中道指挫逾300點，險守33000點。不過近期強勢的日本股市未受美國低收影響，今早上揚兼收復3萬點大關。商品市場方面，油價於亞洲交易時段下跌，金價則輕微上揚。



【09:41】

港股跌勢加劇，恒指最新報19828點，跌149點，國指跌52點，報6737點，科指跌22點，報3935點。

將於今日收市後公布季績的騰訊（0700）轉跌，報341.8元，跌0.9%，另一科技股美團（3690）跌0.7%，小米（1810）跌0.9%。

滙豐（0005）跌1.3%，中銀（2388）跌0.6%。

【09:27】

百度（9888）季績優預期，今早高開3.8%，京東（9618）高開1.6%，阿里（9988）高開1.9%，今日收市後公布季績的騰訊（0700）高開0.3%。

金融股方面，滙豐（0005）低開1.4%，港交所（0388）低開0.6%，友邦（1299）高開0.2%。

內銀股方面，工行（1398）低開0.4%。

汽車股方面，比亞迪（1211）高開不足0.1%。