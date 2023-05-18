港股升幅午後收窄　阿里升2.9%　龍湖瀉近6%｜持續更新

美國政府有望與國會就提高債務上限達成協議，刺激美國三大指數於周三（17日）高收，其中道指升幅更逾400點。亞太區股市今早普遍上揚，其中日股早段曾抽升近600點，韓股亦上揚。



【13:42】

港股升幅午後收窄，最新報19703點，升142點，國指升72點，報6709點，科指升45點，報3915點。

阿里（9988）升2.9%，報87.9元，騰訊（0700）跌1.4%。

龍湖（0960）瀉5.9%。

【12:53】

港股上揚，更一度迫近19900點，科技股扮演大市上升火車頭。

恒指中午收市報19777點，升217點，國指升93點，報6730點，科指升66點，報3936點，成交額為570億元。

聯想（0992）升4.6%，報8元。手機設備股方面，舜宇（2382）升3.3%，瑞聲（2018）升2.8%，高偉電子（1415）升4%。

騰訊（0700）最新報338.8元，跌1.2%，騰訊音樂（1698）升11.5%，報32.85元。

將於今日收市後公布業績的阿里（9988）升3%，美團（3690）升0.5%，小米（1810）升2.6%，京東（9618）升0.6%。

金融股方面，滙豐（0005）升1.3%，港交所（0388）逆市跌不足0.1%。

內房股仍未轉勢，龍湖（0960）挫5.9%，為今日表現最差的藍籌股，碧桂園（2007）跌0.6%。

【10:41】

港股升幅曾擴大至逾300點，恒指最新報19793點，升232點，國指升96點，報6732點，科指升61點，報3931點。

阿里（9988）升3.9%，報88.75元，平保（2318）升3.7%，舜宇（2382）升3.7%。

騰訊（0700）公布季績後跌2.5%，報334.2元，騰訊音樂（1698）升11.7%，報32.9元。

【10:07】

港股升幅擴大至逾200點，恒指最新報19780點，升220點，國指升87點，報6723點，科指升42點，報3913點。

中升（0881）升3.6%，報33.1元，中芯（0981）升3.4%，聯想（0992）升3%，阿里（9988）升2.5%。

【09:25】

恒指最新報19702點，升142點，國指升51點，報6687點，科指升41點，報3911點。

騰訊（0700）周三已公布首季業績，低開0.5%，京東（9618）高開1.6%，阿里（9988）將於今日收市後公布上季業績，今早高開3.2%。

金融股方面，滙豐（0005）高開0.4%，友邦（1299）高開1%。