香港幣圈教父東記於九展再舉辦　1,500人講座　人潮迫爆會場

5月14日，香港知名加密貨幣分析師 HongCoin 講幣創辦人 - 東記在位於九龍灣的九龍灣國際展貿中心舉行全港最大型線下講座，台下座無虛席，參與講座觀眾達 1,500 人，講座內容分享「JPC 六月發牌後的未來」，東記在會場談及其中一位患癌症的會員時，在場所有會員朋友高舉手機亮燈集氣支持，鐵漢柔情的東記更首度流下男兒淚！



講座台下觀眾 1,500人座無虛席

在今年一月，東記亦舉辦了一場 1,500 人講座，當時在講座開始前，龍堡國際大堂內大排長龍，人海一度癱瘓現場。5月14日在九龍灣國際展貿中心舉行全港最大型線下講座，台下座無虛席，參與講座觀眾達 1,500 人，講座內容分享「JPC 六月發牌後的未來」。

交易所牌照去向

據 HongCoin 講幣講座 - 「JPC 六月發牌後的未來」消息透露，講座提及的交易所有意欲申請香港加密貨幣牌照，若該交易所申請不到牌照亦不用擔心，因其是海外交易所，並不受港府法例監管。

首次在會員前流下男兒淚！

東記早前在 Instagram 收到會員 Marcus 親人來信，得知他已受患癌症困擾四年，會場上所有會員朋友自發性高舉手機亮燈寓意亮起燭光祈禱，一同為 Marcus 打氣加油！希望 Marcus 能夠平安大步檻過，感受到人間溫暖底下，東記首次在會員前留下男兒淚！

曾舉行「全民林寶」會員活動，送出價值港幣300萬的林寶堅尼超跑！

東記疼愛會員一向是街知巷聞，早前曾舉辦名為「全民林寶」會員活動，禮物是送出許多人心目中的夢幻超跑 - 價值港幣 300 萬的林寶堅尼。據東記表示，活動用意是回饋會員成立至今的支持，可見他外表雖是一名硬漢，內心卻是一位非常疼錫會員的人，再強的硬漢也有温柔體貼的一面。

成立「向東青少年發展慈善會」幫助各階層有需要人士

HongCoin 講幣成立「向東青少年發展慈善會」幫助各階層有需要人士，每月會把部分收入撥入慈善基金，並持續捐款給有需要團體，主要為單親家庭、青少年發展及向獨居長者提供援助，東記表示未來亦會舉辦慈善義賣活動，將善心宣揚開去。

關於HongCoin講幣 – 東記

Henry Choi，又稱東記，是 Hong Coin 講幣的創辦人，香港第一位登上 investing.com的加密貨幣分析師。東記由 2018 年開始投資加密貨幣，利用積蓄 300,000 港元投資加密貨幣達致利潤超過 600%，並成功把握 2019-2021 年牛市達成財務自由。

現時業務包括開設網上平台分析加密貨幣、會員制度收費及會員 Club House，透過以義取利的方式回饋社會及會員。HongCoin 講幣逢星期三、五及日的 19：30 於 YouTube 頻道均有直播活動（逢星期五為會員專屬直播日）。

更於會員 Club House (TungClub) 設立 OTC 兌換服務，以及（「家」密兌換）專人上門兌換服務。

YouTube @Hong Coin 講幣：https://www.youtube.com/channel/UCc_6ABfWWUvPLTpXhmTBVNw

Instagram @Hong Coin 講幣：https://www.instagram.com/hongcoin_btc/

*投資涉及風險

**投資者應在投資前，考慮閣下的投資經驗、財政狀況、投資目標、風險承受程度及查詢獨立投資顧問按閣下的目前情況進行投資的合適性。

(資料及相片由客戶提供)