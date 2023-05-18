數碼港元先導計劃　中銀﹕針對零售行業痛點　革新預繳式消費模式

金管局今日宣布啟動數碼港元先導計劃，合共有16間公司初步入選，預料在今年11月有初步結果，其中渣打及中銀香港均為初步入選機構。



中銀香港副董事長兼總裁孫煜表示:「中銀香港歡迎香港金融管理局啟動『數碼港元』（e-HKD）先導計劃，並很榮幸成為首批參與先導計劃的銀行。本行的『數碼港元』應用場景方案，針對香港零售行業的痛點，革新傳統的會員預繳式消費模式，在客戶儲值資金與商戶經營資金間形成防火牆，增強客戶對於預繳消費的信心，也可降低商戶使用預繳消費的技術複雜度，為零售商家和客戶重新打造一種資金安全、方便快捷的預繳消費商業模式。中銀香港一直支持央行數碼貨幣的研究和試驗，憑藉參與mBridge項目以及在香港推出數字人民幣優先體驗活動所累積的經驗，本行將全力配合監管機構進行試驗，積極探討不同的『數碼港元』應用場景，助力打造新商業模式，從而促進香港經濟的蓬勃發展。」

渣打與德國企業合作助進行在線與離線支付交易

渣打宣佈獲選為金管局數碼港元先導計劃的參與銀行，並於今天舉行的啟動活動中介紹其用例。

渣打香港個人、私人及中小企業銀行部業務主管文偉成表示:「渣打香港十分榮幸入選『數碼港元』先導計劃,以支持金管局提出的『金融科技 2025』策略,推動本港金融科技的發展。央行數碼貨幣的發展對全球金融革新尤為重要。作為一家具領導地位的國際銀行及本地發鈔銀行之一，渣打香港積極探索『數碼港元』具備的潛能及擴大其接觸面，並探討『數碼港元』成為現金以外一個安全可靠的貨幣之可行性。我們的用例主要研究於離線支付場景使用『數碼港元』的情況,及測試『數碼港元』在數字經濟下的效益和可能。」

是次用例及「概念驗證」項目，由渣打與主責中央銀行基建的德國安全科技公司Giesecke+Devrient（G+D）合作，展示如何透過智能手機、智能卡及其他形式的電子及實體錢包，於在線及離線的支付場景進行交易。該行的用例同時會探索以「數碼港元」作為一種便利全民的支付方式，進一步推廣普及金融。