科技股轉弱　內險及內銀股向下　港股半日跌188點｜持續更新

美國股市在下月聯儲局加息預期升溫下於周四（18日）高收，道指更收復33500點，反映科技股走勢的納指升幅更達1.5%。亞太區股市今早上揚，其中日本股市曾高見30900點。



【12:18】

科技股轉弱，導致港股今早曾失守19400點，其中已於周四（18日）公布上季業績的阿里（9988），更挫逾5%，拖累大市表現。

恒指中午收市報19538點，跌188點，國指跌86點，報6628點，科指跌70點，報3846點，成交額為506.9億元。

科技股表現疲弱月，阿里中午收市報83.3元，跌5.1%，騰訊（0700）跌1%，美團（3690）跌3.4%，小米（1810）跌0.4%，京東（9618）跌3.2%。

金融股方面，滙豐（0005）無升跌，中午收市報59.45元，港交所（0388）跌0.3%，友邦（1299）跌倒升，報79.45元。

內險股方面，平保（2318）跌2%，報55.15元，國壽（2628）跌0.5%，太保（2601）跌2.6%。

內銀股亦下跌，建行（0939）跌0.7%，工行（1398）跌0.4%，中行（3988）跌0.6%。

消費股逆市上揚，百威亞太（1876）升2.5%，海爾智家（6690）升1.9%，潤啤（0291）升1.4%，蒙牛（2319）升0.8%。

中移動（0941）升1.8%。

【11:19】

港股跌幅收窄，最新報19543點，跌183點，國指跌82點，報6633點，科指跌61點，跌3855點。

阿里（9988）跌5.2%，美團（3690）跌3.4%，騰訊（0700）跌0.9%，小米（1810）升0.2%。

【09:44】

港股跌勢加劇，恒指最新報19422點，跌304點，國指跌127點，報6587點，科指跌83點，報3833點。

阿里（9988）跌5.2%，騰訊（0700）跌1.7%，美團（3690）跌3.4%，小米（1810）跌0.5%。

【09:28】

恒指最新報19535點，低開191點，國指跌74點，最新報6641點，科指跌48點，報3868點。

阿里（9988）已公布上季業績，並宣布計劃分拆多項業績，惟今早低開4.9%，報83.45元，騰訊（0700）跌1.3%，報333元，美團（3690）低開2.1%，京東（9618）低開1.5%。

滙豐（0005）高開不足0.1%，港交所（0388）低開0.6%。