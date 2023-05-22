美團KeeTa攻港　對撼Foodpanda、Deliveroo　實測嗌餐兩勝一負

美團（3690）旗下香港外賣平台「KeeTa」應用程式（App）於上周在流動應用程式﹙APP﹚商店正式上架，並在今日﹙22日﹚於旺角早上八點搶先投入服務。



目前，本港外賣速遞平台主要由Foodpanda及Deliveroo﹙戶戶送﹚兩家公司主導市場，美團殺入香港送遞外賣市場，號稱「十億激賞請港人開餐」，勢頭不少。《香港01》率先實測3間外賣平台表現，今早結果顯示同樣一張訂單，新過江龍「KeeTa」收費為3大平台中最平，與Deliveroo相差近兩成，惟送餐時間最耐。



聽到KeeTa「殺」到旺角，記者立即出動，今早約九時半對3個外賣平台進行實測，率先「嗌」個「靚早」，落單叫了旺角花園街一檔生滾粥品舖，並送至雅蘭中心，兩者距離大約0.32公里。

撇除餐廳樣本、落單次序輕微有先後、揀選路線等因素， 今次實測，在最低訂單金額及總收費兩方面，KeeTa勝一籌，惟送餐時間則遜於Foodpanda及戶戶送。

記者在旺角隨機揀選一間生滾粥店舖，分別在戶戶送、Foodpanda 及KeeTa 3個平台落單。

比併一、最低訂單金額 高低差20蚊

就該粥舖，記者分別在戶戶送、Foodpanda 及KeeTa 3個平台落單，發現同樣的店鋪，在各App要求的最低訂單金額均不同。

在戶戶送平台，最低訂單金額為75元；在Foodpanda平台，則為80元；而在KeeTa平台，最低訂單金額為60元，為3間平台最低。

比併二、總收費 KeeTa最平

隨後記者在3大平台，揀選同樣的早餐，即皮蛋瘦肉粥及炸兩各一，正常外賣自取價錢分別為40元及23元，合共63元。

在無用優惠券的前提下，戶戶送一碗粥加一份炸兩盛惠66元，另收小型訂單費用9元、服務費3.5元及送餐服務費18元，故總金額為96.5元，為3個外賣平台中最高。

而在Foodpanda，一碗粥加一份炸兩盛惠66元，餐品折扣6.6元，另收運費15元、小額訂單費用14元，及平台費1.6元，合計90.1元，略低於戶戶送平台。

至於KeeTa，一碗粥加一份炸兩收費66元，另收運費11元及平台費2元，總金額為79元，為3個外賣平台中最低，較戶戶送及Foodpanda分別平17.5元及11.1元。

比併三、送抵時間 戶送送、Foodpanda最快

記者於上午9時37分在戶戶送成功落單，過程順利，唯一是選擇地址時只有「雅蘭中心」或「雅蘭中心二期」兩個選項，記者須在備註上填上「雅蘭中心一期正門」。

送出訂單後，App及電郵均有發出提示，通知記者預計抵達時間為09:55至10:10，亦同步顯示店方正在準備訂單。至09:45，App提示外送員正前往餐廳取食物；到09:52，亦即記者落單後15分鐘，外送員從餐廳出發，於09:59到達雅蘭中心一期正門，與App初始顯示約7分鐘外送時間相若。但值得一提，在送餐途中，戶戶送顯示的預計抵達時間不時跳動，有時甚至顯示仍需10分鐘。

至於Foodpanda，記者在上午9時32分成功落單，在等餐的過程中，曾收到外送員一次致電，詢問具體位置，隨後於9時56分收到外賣，用時24分鐘，與戶戶送相若。

最後是KeeTa，記者在上午9時33分在平台完成落單，由揀選餐品到完成付款，時間與其他兩間平台相若，惟在等餐的過程略長，等待33分鐘後，於上午10時06分收到外賣，為3個平台中最慢。

對比3大平台送餐方式，戶戶送外送員是「騎兵」，其餘兩間均是「步兵」，而3位外送員均沒有穿制服。