港股走勢臨向下突破　藍籌新貴關注京東健康及潤電｜伍禮賢

對上一周內地公佈4月份經濟數據表現相對讓投資者失望，人民幣跌穿7算水平，利淡港股市場氣氛。加上近日包括騰訊控股（0700）、阿里巴巴（9988）在內的大型科企公佈季度業績未能為市場帶來太多利好因素，所以即使外圍美國對債務上限問題達成協議進展樂觀，但對港股而言亦無補於事。

恆指連續多周下試19500點水平的支持力度後，在本周五亦再度跌穿。同時，過去一段時間港股所形成的上落市格局，在技術走勢上正面臨選擇向下突破方向。若然短期恒指未能重上19500點，則下方有機會再試18829點底部支持。

前期恒指公司公佈最新季檢結果，華潤電力（0836）、紫金礦業（2899）、京東健康（6618）及攜程（9961）將於6月5日正式納入為恒指成份股。是次調整後，恒指成份股數目增加至80隻。而本次調整反映恒指成份股在消費及醫療保健行業的覆蓋度提升，該4隻股份中，筆者認為，華潤電力及京東健康的中長線前景更加值得關注。

恒指成份股增至80隻

京東健康繼2022年業績扭虧轉盈後，再次交出一份快速增長的季績，第一季收入及非國際財務報告準則（Non-IFRS）經營盈利分別按年增加54%及1.08倍，公司主要經營與大健康相關業務，布局醫藥零售、醫藥批發、互聯網醫療、健康城市等四個板塊，並進一步擴展藥品覆蓋，持續優化線上醫療資源服務供給，強化供應鏈能力及推進全渠道布局，為未來實現高質量增長種下基礎。

另方面，內地4月發電量按年增加6.1%，增速較3月份加快1個百分點，其中火電更按年增長11.5%，反映內地用電需求在經濟重啟及農曆新年後明顯上升，華潤電力料將受惠於此。公司近年除了傳統發電外，亦加速發展可再生能源，開啟中長期成長空間，目標是於2025年底，可再生能源裝機佔比超過50%。此外，公司早前建議分拆旗下華潤新能源控股於A股上市，料有助公司釋放潛在價值。

回顧恒指公司從2021年2月開始宣布進行成分股機制改革，至此完成將成分股數目增加至80隻的初步目標，而最終恒指成分股的目標將會達至100隻。換言之，往後恒指季度檢討，還是較大機會以增加股份數目為主。

伍禮賢【財經專欄】投資明「賢」．伍禮賢｜光大證券國際證券策略師 伍禮賢

＊本人為證監會持牌代表，本人沒有持有上述股份

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