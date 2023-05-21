漏報大股東借公司錢　惹穿櫃桶底疑雲　啟明醫療你真不該！｜刁佬

香港庫房多錢眾所周知，作為特首可唔可以以3%年息，聲都唔聲借1萬億走，下年還返？正常人都知唔可以。同理，上市公司管理層只是公司的看守者，可唔可以係冇審批同唔公佈的情況下，以3%年息借公司錢畀管理層，只要有正常智慧都知係唔可以。

偏偏聯交所的近年傑作，仲要在某期聯交所新聞稿中訪問過18B生物科創板中的啟明醫療－Ｂ(2500)，一睇就知係聯交所嘅寵兒，市場中被表揚的優等生，最近卻自揭一宗駭人聽聞的通告，難怪恒大物管(6666)的現金都可以不翼而飛。

啟明醫療公佈於2021年至2023年間，曾違規貸款予董事長曾敏及執行董事訾振軍，事件長達兩年，完全無公佈又無人知，顯示集團企業管治有重大問題。集團在通告中表示「非執行董事及獨立非執行董事不知悉相關貸款」，咁請問平時啲INED係做乜呢？

18章B仔係未有錢賺的公司，集團於2019年上市，不足兩年就從公司借錢畀管理層，不過刁佬要更正一下，有通知有批准，我哋叫呢啲做資金調動、叫做借錢；冇人知、冇人批准就調動資金，我哋俗語叫佢做「穿櫃桶底」。二位當事人都係主要股東，仲要未償還金額最高曾分別達2.68億元人民幣及3.6億元人民幣，其實非常離譜。如果唔係有意識地於年底「拆彈」，準時還咗本金及利息，早可能惹起穿櫃桶底疑雲，不過可以咁準時喺冇出現係年報的情況下，完美避開披露相關訊息，可以見到的確係有充分準備並一早安排。如果唔係大拿拿幾億元一時之間點可能準備好？

啟明醫療在通告中對借貸諸多解釋，又話「是有必要支持及挽留關鍵管理人員，特別是訾振軍及曾敏，以使他們能夠於未來繼續領導集團並作出寶貴貢獻。貸款可以適當提高部分閒置資金的使用效率。預計相關的利息收入可以為集團帶來穩定的收入及現金流，從而進一步增加整體收入。」做得管理層有糧出俾你，要做嘢就天公地道，如果特首借下庫房錢用，話幫香港庫房提升下閒置資金的使用效率，為香港帶來穩定的收入及現金流，相信全港市民都將人人喊打，亦不需要留住呢位人才。

如果青天大老爺今次畀啲咁嘅公司過骨，求其出張通告自揭就無問題，係咪即係話畀大家聽，以後都可以咁做？相信成班微信女同炒鬼都一齊睇緊官老爺同隻鷹到底有幾大、幾惡、幾正確、幾公正、幾透明。竊鈎者誅，竊國者侯，睇嚟呢道理，外國留學讀番書既同學比我陀地更明白，做得更好，更到位。

【財經專欄】刁場奇幻錄．刁佬

簡介：遊走在中環黑白之間，自覺是個穿著西裝的古惑仔，在波詭雲譎的金融市場中，鑽研刀不血刃的秘訣。

免責聲明︰以上內容僅代表作者的個人立場和觀點，不代表香港01的任何立場，香港01亦無法核實上述內容的真實性、準確性和原創性。

另外，以上純屬個人研究分享，並不代表任何第三方機構立場，亦非任何投資建議或勸誘。讀者務請運用個人獨立思考能力自行作出投資決定。