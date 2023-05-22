恒生指數升幅擴大至近300點　藥明生物飆近6%｜持續更新

美國政府債務上限問題，仍困擾投資者，拖累美國三大指數於上周五（19日）低收。亞太區股市今早亦轉弱，近期處於強勢的日股亦失卻動力。



【10:43】

港股升幅擴大，最新報19734點，升284點，國指升120點，報6714點，科指升86點，報3908點。

藥明生物（2269）升5.9%，報44.65元，阿里健康（0241）升4.1%，康師傳（0322）升3.5%，翰森製藥（3692）升3.4%。

【10:18】

港股今早曾轉跌，恒指最新報19540點，升89點，國指升46點，報6640點，科指升43點，報3864點。

醫藥股上揚，藥明生物（2269）升3.8%，阿里健康（0241）升3.4%，翰森製藥（3692）升2.1%。

科技股方面，百度（9888）升2%，阿里（9988）升1.3%，騰訊（0700）升0.2%。

【09:27】

恒指最新報19479點，高開28點，國指最新報6609點，高開16點，科指最新報3836點，高開14點。

上周五（19日）下挫的阿里（9988）今早暫時止跌，最新報82.45元，平開，騰訊（0700）低開0.4%，美團（3690）今日正式起進軍香港市場，最新報129.7元，高開0.9%。將於今日收市後公後季績的快手（1024），最新報50.5元，升0.9%。

金融股方面，滙豐（0005）及友邦（1299）均平開，港交所（0388）高開0.7%。

汽車股方面，比亞迪（1211）高開1.2%。

內房股方面，碧桂園（2007）平開，龍湖（0960）高開0.6%。