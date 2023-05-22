日本股市再高收　突破31000點　再創1990年8月以來新高｜持續更新

美國政府債務上限問題，仍困擾投資者，拖累美國三大指數於上周五（19日）低收。亞太區股市今早亦轉弱，近期處於強勢的日股亦失卻動力。



【14:26】

日本股市突破31000點，再創自1990年8月以來新高，日股收市報31086點，升278點。

【13:45】

港股升幅在午後維逾200點，恒指最新報19663點，升212點，國指升91點，報6685點，科指升78點，報3899點。

快手（1024）於後市後公布首季業績，最新報53.2元，升6.3%。

【12:22】

港股今早早段稍為掙扎後，突然從低位抽升逾300點，直迫19800點。醫藥股今早表現較突出。

恒指收市報19703點，升253點，國指升104點，報6698點，科指升37點，報3984點，成交額為537億元。

醫藥股今早上揚，藥明生物（2269）升5.8%，阿里健康（0241）升4.5%，中生製藥（1177）升2.3%，石藥（1093）升2.3%。

科技股方面，阿里（9988）升1.9%，報84元，騰訊（0700）升1.6%，美團（3690）升2.1%，小米（1810）升2%，京東（9618）升3.3%，百度（9888）升3.7%。

金融股方面，滙豐（00050）升0.5%，友邦（1299）升2%，港交所（0388）升1.7%。

內銀股方面，工行（1398）升0.9%，中午收市報4.46元，建行（0939）跌0.8%，中行（3988）升0.6%。

內險股方面，平保（2318）升0.8%，國壽（2628）升0.1%。

【10:43】

港股升幅擴大，最新報19734點，升284點，國指升120點，報6714點，科指升86點，報3908點。

藥明生物（2269）升5.9%，報44.65元，阿里健康（0241）升4.1%，康師傳（0322）升3.5%，翰森製藥（3692）升3.4%。

【10:18】

港股今早曾轉跌，恒指最新報19540點，升89點，國指升46點，報6640點，科指升43點，報3864點。

醫藥股上揚，藥明生物（2269）升3.8%，阿里健康（0241）升3.4%，翰森製藥（3692）升2.1%。

科技股方面，百度（9888）升2%，阿里（9988）升1.3%，騰訊（0700）升0.2%。

【09:27】

恒指最新報19479點，高開28點，國指最新報6609點，高開16點，科指最新報3836點，高開14點。

上周五（19日）下挫的阿里（9988）今早暫時止跌，最新報82.45元，平開，騰訊（0700）低開0.4%，美團（3690）今日正式起進軍香港市場，最新報129.7元，高開0.9%。將於今日收市後公後季績的快手（1024），最新報50.5元，升0.9%。

金融股方面，滙豐（0005）及友邦（1299）均平開，港交所（0388）高開0.7%。

汽車股方面，比亞迪（1211）高開1.2%。

內房股方面，碧桂園（2007）平開，龍湖（0960）高開0.6%。