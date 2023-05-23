恒生指數跌114點　公用股向下電能挫近4%　快手逆市揚｜持續更新

美國政府債務上限問題有待解決，累及道指於周一（22日）低收。不過今早亞太區股市並未受美股下跌影響，其中日本股市延續上日升勢，早段揚逾200點，再創自1990年8月以來新高。



【12:31】

港股轉跌，半日跌114點，成交額僅略多於400億元。公用股表現疲弱。

恒指中午收市報19563點，跌114點，國指跌27點，報6666點，科指跌9點，報3893點，成交額為409億元。

公用股今早普遍向下，電能（0006）跌3.9%，長建（1038）跌2.9%，中電（0002）跌2.5%。

晶片股亦處於弱勢，中芯（0981）跌2.9%，華虹（1347）跌2.9%。

科技股方面，阿里（9988）跌0.2%，美團（3690）升1.6%，小米（1810）跌0.7%，快手（1024）逆市上揚，最新報56元，升4.7%。

金融股方面，友邦（1299）跌0.2%，滙豐（0005）無升跌，港交所（0388）升0.2%。

內銀股方面，工行（1398）跌0.9%，建行（0939）跌0.6%，中行（3988）跌1.2%。

【10:40】

恒指轉跌，最新報19625點，跌52點月，國指跌4點，報6689點，科指升1點，報3904點。

電能（0006）最新報42.2元，跌2.9%，長建（1038）跌2.6%，中電（0002）跌2.3%。

【09:50】

內房股上揚，潤地（1109）升1.2%，龍湖（0960）升1.5%，碧桂園（2007）升0.6%，雅居樂（3383）升1.6%。

恒指升58點，報19736點，國指升41點，報6735點，科指升29點，報3933點。

【09:26】

恒指高開35點，報19713點，國指高開28點，報6721點，科指最新報3924點，高開20點。

快手（1024）首季錄得經調整溢利4200萬元人民幣，為上市來第一次錄得正數，今早高開3.3%。阿里（9988）則平開，騰訊（0700）高開1.5%，百度（9888）升0.3%。

金融股方面，滙豐（0005）高開0.3%，友邦（1299）高開0.6%。

內銀股方面，工行（1398）升0.7%，建行（0939）升0.4%。