證監會﹕海外虛擬資產交易平台6月1日前在港無業務　如推廣即違法

證監會表示《適用於虛擬資產交易平台營運者的指引》將於6月1日生效。任何人如經營提供虛擬資產服務的業務或顯示自己經營該業務，便須向證監會申領牌照。



問及當局估計會有多少個營運平台申請牌照，證監會金融科技組主管黃樂欣回應指未有具體統計，惟留意到市場上有不少營運商表示會有意申請牌照。

證監會指出，現有大部分公眾可接觸的虛擬資產交易平台均不受證監會監管，歡迎營運者申領牌照，至於無意申領牌照的營運者，應著手以有序方式結束香港業務。

她又指，牌照審批申請時間需時，有意申請的平台可先請專業人士預先審核報告是否合規，然後再向證監會提交申請，以便縮減申請時間。

證監會指出，從下月1日起虛擬資產平台發牌制正式生效。（張浩維攝）

黃樂欣強調，任何外國虛擬資產交易平台，在6月1日前未有在香港經營業務，6月起在香港刊登廣告或招攬本地投資者買賣虛擬資產即屬違法，會採取執法行動。

證監會指出，於諮詢期內接獲152份意見書，來自業界和專業組織、專業及諮詢公司、市場參與者、持牌法團、個人及其他持份者。回應者普遍歡迎有關建議規定，同時有多名回應者要求本會作出釐清。證監會考慮了廣泛的意見及提議後，已修改或釐清部分建議規定。

歡迎遵守標準交易平台營運者申請牌照

證監會指出，絕大多數回應者同意有關容許持牌交易平台營運者向零售投資者提供服務的建議。證監會將實施一系列妥善的措施來保障該等投資者，包括在與客戶建立業務關係的過程中確保合適性、良好管治、加強的代幣盡職審查、納入準則及披露。

證監會表示，歡迎已準備好遵守證監會標準的虛擬資產交易平台營運者申領牌照。至於無意申領牌照的營運者，則應著手以有序方式結束其於香港的業務。

證監會將與投資者及理財教育委員會繼續合作，提醒投資者有關在不受規管的平台上投資的風險。特別是儘管有關制度將於2023年6月1日生效，但證監會尚未批准任何虛擬資產交易平台向零售投資者提供服務，且現有大部分公眾可接觸的虛擬資產交易平台均不受證監會監管。

OneInfinity認同熱錢包部份資產100%覆蓋

OneDegree Group旗下虛擬資產保險公司OneInfinity指出，認同熱錢包或針對熱錢包的犯罪行為導致的損失至關重要，相關部份的資產需要100%覆蓋；並支持冷錢包的覆蓋率要求自初步指引訂立的100% 要求降至50%，這個決定符合市場情況。主要是由於相關要求令虛擬資產服務提供者同時承擔部份風險，「與投資者同坐一條船」，這亦符合包括OneInfinity在內的保險供應商的利益。覆蓋率要求降至50%，有助降低虛擬資產服務提供者的營運成本、令其營運模式更為可行。

該公司亦同意虛擬資產作為儲備的一部份，可用作賠償的安排，亦希望藉此機會，建議金融監管部門重新考慮將虛擬資產納入為清償資本的一部份。