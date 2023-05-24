搵工無需揀大公司　天使投資者列5條過時建議　籲年輕人不應聼從

暑假將至，又是新鮮人投身社會的時刻。尋求工作時應有哪些條件要考量？美國風險投資公司RSE Ventures創始人兼首席執行官Matt Higgins是著名天使投資者，身價據報超過1.5億美元。他在《CNBC》撰文稱， 當前是2008年金融危機以來最不確定的時期之一，而2023屆畢業生將在這樣的艱難環境下進入就業市場。



Higgins表示，自己也經歷過類似的危機，在一步步成爲百萬富翁的過程中，他經歷了種種考驗，成功的關鍵之一就是要敢於冒險。



他列出了5條年輕人應忽略的、最糟糕和最過時的建議，以及應該做什麼來代替：

過時建議一︰「你需要一個後備計劃」

Higgins認爲，只有少數事情是你在20多歲時可以打破、而在30多歲時無法修復的。你有機會成為下一個Taylor Swift的唯一方法，就是相信自己會做到，並且不要擔心如果你失敗會發生什麼。如果A計劃不成功，請相信你的能力能想出辦法。

過時建議二︰「減少看屏幕的時間」

Higgins說，屏幕是工作的未來。連續玩10小時視頻遊戲可能沒有幫助，但你可以在網上學習各種能助你獲利的新技能。如果你想開始一個副業，寫一個商業計劃書，推出一個網站或推銷產品或服務，網上就有合適的資源，而且往往成本很低或完全免費。

過時建議三︰「不要為小事操心」

Higgins表示，這種説法部分不正確。雖然應該要消除嚴重的焦慮，但並非所有焦慮都是有問題的。事實上，研究表明，最成功的企業家會駕馭焦慮並讓它為他們所用。

過時建議四︰「去穩定的大公司工作」

Higgins認爲，與其去大公司，不如去找合適的職位。確保你的興趣和技能與你想要的職位一致，即使是在一個小型初創公司或中型公司。

他提出，還可以利用你的技能和激情來創業。這聽起來可能很瘋狂，但通過一周的集中精力，你可以利用AI來啓動一項月賺1萬美元的業務，然後你就不用擔心裁員了。

過時建議五︰「買樓安頓下來」

Higgins說，每個年輕人都應該知道的最重要的建議是現金為王。儲蓄現金，儘可能多地保持資產流動性。如果這意味著要租屋或住在父母家，那也沒什麼。Higgins認爲，樓市將迎來一次大調整，可能需要幾年時間才能恢復平穩。