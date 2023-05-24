龍湖瀉逾6%　海底撈及金沙皆下挫　港股跌213點｜持續更新

美國政府與國會就該國政府債務上限談判，目前未有成果，加劇投資者對美國政府債務違約的憂慮，反映投資者恐慌情緒的VIX指數於周二（23日）抽升逾7%，美國三大指數亦低收，道指挫逾200點並連跌3日。亞太區股市今早亦受波及，日股於早段跌逾200點。



【14:01】

港股跌幅在午後略為擴大，最新報19217點，跌213點，國指跌83點，報6520點，科指跌47點，報3804點。

內房股弱勢，龍湖（0960）跌6.2%，海底撈（6862）跌5.9%，金沙（1928）跌5.5%，聯想（0992）跌5.4%。

【12:42】

港股弱勢，今早更曾失守19200點，其中聯想（0992）在公布業績前受壓，半日跌3.7%。

恒指中午收市報19248點，跌183點，國指跌6532點，跌71點，科指跌41點，報3811點，成交額為442億元。

濠賭股上揚，金沙（1928）跌4.8%，報24.9元，永利（1128）跌3.2%，銀娛（0027）跌3.4%，澳博（0880）跌3.2%。

銀行股方面，滙豐（0005）跌0.3%，恒生（0011）跌1.2%，港交所（0388）跌0.9%。

晶片股方面，中芯（0981）升0.8%，復旦張江（1349）跌1%。

內房股向下，龍湖（0960）跌4.3%，碧桂園（2007）跌0.6%，中海外（0688）跌2.1%。

【11:37】

港股最新報19237點，跌193點，國指跌73點，報6529點，科指最新報3810點，跌41點。

金沙（1928）最新報24.85元，跌5%，東方海外（0316）跌4.9%，海底撈（6862）跌4.6%，中信（0267）跌4.5%。

【09:53】

港股跌幅曾擴大至逾200點，一度失守19200點，最新報19283點，跌148點，國指跌51點，報6552點，科指跌30點，報3821點。

聯想（0992）將會公布上季業績，放榜前股價疲弱，最新報7.4元，跌5.6%。

【09:28】

恒指最新報19279點，低開151點，國指低開58點，報6545點，科指跌38點，報3813點。

科技股受壓，阿里（9988）跌2.3%，報81.05元，騰訊（0700）低開1.3%，美團（3690）低開1.5%。

友邦（1299）低開0.6%，港交所（0388）低開0.7%，滙豐（0005）高開0.3%。

電能（0006）反彈，高開0.2%，長建（1038）高開0.6%。