大行據悉推回贈2.8%搶大額按揭客　再逾16年新高

港元拆息持續高企，銀行仍積極搶按揭業務。有市場消息稱，近日大型銀行針對大額按揭貸款推出現金回贈達2.8%優惠吸客，較之前再增0.2個百分點，創2007年有紀錄以來新高。據悉滙豐、恒生及中銀香港均有提供該優惠。



市場消息稱，有大行近日低調上調現金回贈，據指該行一般現金回贈約2%，而個別優質客戶若果採用按揭保險而貸款額達到800萬元以上，連同獎賞優惠，整筆現金回贈可達2.8%，相較本月初市場其他銀行現金回贈2.6%再高0.2%個百分點，屬於2007年有紀錄以來新高水平。

不過，由於高成數按保個案的現金回贈計算方式一般只以6成按揭上限計算，而非以9成按揭額計算；以樓價800萬元物業承造9成按揭，按揭回贈比率高達2.8%為例，計算方法是6成按揭額上限之2.8%即134,400元（800萬元x 60% x2.8%），而非以9成按揭金額720萬元之2.8%計算，換句話說，實質回贈相當於總貸款額720萬元的1.87%，造成銀行有較大彈性及空間為按保個案增加現金回贈。

中原按揭料銀行再加回贈空間有限

中原按揭董事總經理王美鳳表示，通關復常及政府調減物業印花稅等利好因素支持下，樓市恢復動力交投回升，帶動按揭市場同步造好，有利銀行對按揭業務取態正面積極，但最近港元拆息上揚與美息拉近，令大中小型銀行的資金成本或出現較大差異，大型銀行可有較大優勢增加按揭優惠；然而，以現時1個月拆息處4.64厘（5月23日）明顯高於市場銀行按息3.5厘來看，按息既未有下調空間，按揭利潤甚微，相信銀行進一步上調現金回贈的空間不大。