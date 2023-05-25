恒指挫300點見今年新低　東方海外大瀉7%　阿里失80蚊｜持續更新

美國債務上限危機持續，美股周三顯著受壓，道指連跌第4個交易日，一度下挫逾300點。再加上內地A股走弱，雙重因素之下，港股考驗萬九關。



【10：25】

恒指一度插逾300點，跌穿3月20日低位，即18829點，創出今年以來低位。恒指現時報18815點，仍挫300點，報18815點，成交330億元。

東方海外﹙0316﹚大瀉7%，見101.6元，為表現最差藍籌股。另外，李寧﹙2331﹚亦挫4.1%。

阿里巴巴﹙9988﹚挫2.2%，見79.25元，失守80元。

【09：48】

恒指跌240點，報18874點，失守萬九關；科指跌0.48%，報3757點。

小米（1810）升3%，該公司首季收入跌19%符預期，經調整利潤增13%，毛利率創新高。

小鵬汽車（9868）跌近6%，該公司首季交付量大跌近五成；蔚來（9866）跌8%，惟理想汽車（2015）升0.89%。

【09：20】恒指低開185點

恒指低開185點，報18930點，失守萬九關；科指跌0.76%，報3747點。

阿里巴巴（9988）跌逾1%，騰訊（0700）跌0.78%，即將公佈業績的美團（3690）跌逾1%。

小鵬汽車（9868）跌逾4%，該公司首季交付量大跌近五成；蔚來（9866）跌近5%，理想（2015）跌0.44%。

另外，星島 （1105） 今早復牌，無升跌。