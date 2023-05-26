MoneyHero去年獲電盈投資　將與李澤楷旗下SPAC合併及於美國上市

電盈（0008）去年10月以1140萬（美元‧下同）入股個人理財產品分銷平台MoneyHero。該平台併入由電盈主席李澤楷旗下盈科拓展及PayPal創辦人Peter Thiel的Thiel Capital旗下美國SPAC Bridgetown Holding，實現於美國上市。電盈預料合併計劃將於今年第3或第4季完成。



電盈以39.7% MoneyHero的39.7%股櫂，換取Bridgetown Holdings的657.46萬股A類股，最多佔18.1%權益，涉及交易代價為6,577.468美元。公司因而確認2,300至4,770萬元公平價值增益。

公司預期MoneyHero與Bridgetown Holdings的合併交易將於今年第3或4季完成，推動是次交易讓公司享有於MoneyHero投資的流動性，及變現其經濟價值，提升MoneyHero形象及價值。

電盈於去年10月以1,140萬元，認購MoneyHero前身Hyphen的2027年固定利率無抵押貸款票據，獲對方發行205.89萬股為代價，及以零代價獲配發1,282.33萬股認股證。