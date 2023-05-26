美國債務上限｜據報政府與國會分歧大幅收窄　高盛料或周末有協議

美國政府債務上限問題，死線日益迫近，有關政府與會國之間就提高債務上限總額談判的消息，一直為市場人士關注對象。雖然政府與共和籍談判代表，於周四（25日）未有會面，但是《路透》引述消息人士指出，雙方已有初步共識，分歧已大幅收窄，由規模達數萬億元（美元‧下同）縮窄至約700億元。另一方面大行高盛則預料，雙方有機會於本周五（26日）或周六（27日）達成協議。



共和黨籍的眾議院議長麥卡錫近日不時就債務上限，與總統拜登會面進行談判。麥卡錫於較早前指出，就債務上限談判取得進展，惟未有透露細節。

擬先就數項開支達成共識

《路透》引述消息人士指出，雙方談判代表並不打算達成長達數百頁的具體協議內容，較可能方案是就數項開支達成簡單協議，然後盡快達成債務上限，再透過議員進行正常撥款程序。在未來數月再討論具體削減開支項目。

對於有關消息，白宮拒絕評論。

大行高盛則預期，雙方將於周五或周六達成協議。若能在同五或周六達成協議，眾議院便可以在下周二（30日）或周三（31日）表決。

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惠譽列兩房入可能降評級名單

另有數據指出，截至周四美國財政部現金餘額降至495億美元，較前一天的765億美元低。

此外投資評級機構亦相當關注美國債務上限談判進展。日前已惠譽已警告，若雙方未能盡快達成協議，美國政府的信用評級有可能被下調。該投資機構亦指出，將房利美及房貸美列入可能下調債務評級名單內，因談判仍未有結果。

另一評級機構﹑加拿大的DBRS指出，因債務上限問題爭論不休，將美國政府信用評級列入可能下調名單。公司聲明指出若美國國會未能採取行動，美國政府將無法履行償債義務。