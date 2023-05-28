港投資移民捲土重來　「癡男怨女」重燃愛火｜刁佬

近期港股每日成交跌穿千億，缸邊靜焗，刁民們又再圍爐取暖。內地五一黃金周來港旅客一改以往爆買熱潮，多咗打卡深度遊。市面游資唔多，消費意欲又欠奉，大有塘水滾塘魚之感。

大家圍爐時其中一個熱門討論話題就系重啟投資移民，財政司司長陳茂波在首屆家族辦公室專屬盛事「裕澤香江」高峰論壇中發佈《有關香港發展家族辦公室業務的政策宣言》，十分想香港成為家族辦公室樞紐，又想辦傳承學院、機場藝術品儲存庫云云。

重啟投資移民計畫，最早在去年十一月由葉劉于立法會上提出，財經事務及庫務局局長許正宇應咗句值得研究，至今六個多月都仍未有政策推出。原以為財政預算案以後就會上馬，但都仍未見條文。相反鄰近的新加坡大幅提高投資移民門檻，入場費由二百五十萬坡元急增至一千萬坡元（約五千八百萬港元）以上，而且更勁系4月27日新加坡突然對外藉人仕買樓的加辣印花稅由樓價的30% 增加至 60%，仍無阻大家的移民熱情，可想而知移民的群情有多洶湧，香港官老爺有制度又有紀律，個個月準時出糧，當然要食住等，金融及樓市業界人士只可以燒住慶銀紙餓住肚皮空焦急，港府的反應慢，又一次錯失先機。

我們溫故知新，2003年香港開始有投資移民計畫，直到2015年結束。在投資移民開放的期間社會充斥新移民炒高樓價，製造貧富懸殊的聲音。直至2015年時任特首梁振英表示，「我們需要的是人才的『才』，不是錢財的『財』」，香港政府緊急煞停投資移民。

事隔八年，又經歷過疫情，內地人對香港的睇法，從以前不一定要來，重新變到又想再來。香港吸引力重現之餘，本地經濟一潭死水，當然希望吸引內地資金，一對癡男怨女又再互相吸引。

市場等待香港的投資移民計畫詳情公佈，普遍估計離不開提升入場門檻，由八年前的一千萬港元提升至數千萬元，但又低於新加坡的五千八百萬。另外就是繼續唔計入房地產價值。

根據移民投資公司Henley & Partners行政總裁Juerg Steffen指出，「全球十大最富裕城市中，有7個是推出正式投資移民計畫，並積極鼓勵外國直接投資，以換取居留權或公民權的國家。」刁佬幾年前都曾講過，香港是一片英雄地，大家嚟香港，都系為咗搏殺。新一批投資移民肥羊來港，在本地餓咗好耐的豺狼，都準備好磨靚手指甲，大咬一餐。

刁佬見證過唔少誠意拳拳來港的投資移民，買咗好多有毒投資產品，轉個頭化成莊家點心。奉勸各位今次有意來港的各位，投資保守穩陣的產品好啦。

【財經專欄】刁場奇幻錄．刁佬

簡介：遊走在中環黑白之間，自覺是個穿著西裝的古惑仔，在波詭雲譎的金融市場中，鑽研刀不血刃的秘訣。

免責聲明︰以上內容僅代表作者的個人立場和觀點，不代表香港01的任何立場，香港01亦無法核實上述內容的真實性、準確性和原創性。

另外，以上純屬個人研究分享，並不代表任何第三方機構立場，亦非任何投資建議或勸誘。讀者務請運用個人獨立思考能力自行作出投資決定。