港股跌幅午後收窄至不足百點 東方海外跌逾半成｜持續更新
周一（29日）為美國假期當地股市休市一天。今早（30日）亞太區股市較平靜，僅韓國股市表現較突出。
【13:48】
港股跌勢於午後收窄，恒指最新報18468點，跌82點，國指跌18點，報6232點，科指再次上揚，最新報3660點，升13點。
東方海外（0316）跌5.5%，中生製藥（1177）跌3.9%。
【12:17】
港股於5月份期指結算日弱勢未改，半日跌近200點。
恒指最新報18369點，報181點，國指跌61點，報6189點，科指跌25點，報3621點，成交額為491億元。
內房股普遍下跌，龍湖（0960）跌4.6%，碧桂園（2007）跌3.4%，中海外（0688）跌3%，潤地（1109）跌2.8%，萬科（2202）跌2.1%。
物管股亦向下，碧桂園服務（6098）跌1.8%，中海物業（2669）跌3.3%，華潤萬象（1209）跌1.5%。
阿里（9988）跌0.3%，騰訊（0700）跌1%，美團（3690）跌2.4%，小米（1810）跌1.4%。
滙豐（0005）跌不足0.1%，報58.7元。
【11:35】
港股跌幅擴大，恒指最新報18410點，跌140點，國指跌46點，報6204點，科指跌16點，報3630點。
龍湖（0960）跌4.1%，中生製藥（1177）跌2.9%，東方海外（0316）跌3.5%。
【10:28】
港股轉跌，恒指最新報18490點，跌61點，國指最新報6235點，跌15點，科指無升跌。
碧桂園（2007）跌2%，最新報1.44元，龍湖（0960）跌1.4%。
美團（3690）續下跌，最新報113.9元，跌1.6%。
【09:26】
恒指最新報18574點，高開23點，科指高開20點，報3667點，國指高開17回，報6268點。
阿里（9988）高開1.4%，騰訊（0700）低開0.4%，美團（3690）高開0.6%。
滙豐（0005）平開，友邦（1299）低開0.7%。
中芯（0981）高開1.5%。