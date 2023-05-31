港股挫逾500點　中海油瀉6%　另有5藍籌跌半成｜持續更新

美國政府債務上限提升問題目前仍未解決，預料美國眾議院將於明晨闖關。美股於周二（30日）表現平平，其中道指更低收。今早日股跌逾200點。



【13：48】

港股跌幅擴大至逾500點，恒指報18050點，挫545點或2.93%；國指報6086點，挫197點或3.14%；科指挫134點或3.63%，報3567點。大市成交額658億元。

中海油挫6.1%，為表現最差藍籌。另外，網易、美團、藥明生物、百度、京東皆挫逾半成。

【13：24】

領展（0823）已於中午公布截至今年3月底止全年業績，午後股價曾跌逾4%，最新報45.5元，跌3.8%。

恒指最新報18154點，跌441點，國指跌156點，報6126點，科指最新報3594點，跌107點。

中國宏橋（1378）﹑美團（3690）﹑中海油（0883）及網易（9999）跌幅均逾5%。

【12：04】

港股今早曾低見18139點，較今年高位22700點累跌逾2成，落入技術熊市區。半日跌18178點，跌417點，國指跌147點，報6135點，科指跌91點，報3610點，成交額為527.8億元。

科技股表現疲弱，網易（9999）挫5.4%，美團（3690）跌4.7%，京東（9618）跌4.4%，百度（9888）跌4.4%。

三桶油紛紛向下，中海油（0883）跌4.9%，中石油（0857）跌4.7%，中石化（0386）跌3.7%。

醫藥股亦受壓，翰森（3692）跌4.2%，藥明生物（2269）跌4.2%，中生製藥（1177）跌1.9%。

金屬資源股方面，馬鋼（0323）跌2.1%，中國宏橋（1378）跌4.7%，中鋁（2600）跌3.9%。

工業股方面，申洲國際（2313）跌2%，裕元（0551）跌3.3%。

【10：23】

港股跌幅加劇，恒指最新報354點，報18240點，國指跌127點，最新報6156點，科指最新報3621點，跌80點。

網易（9999）跌4.9%，美團（3690）跌3.9%，百度（9888）跌3.7%。

【09﹕41】

內地公布5月官方製造業採購經理指數（PMI）為48.8，按月下跌，不及市場人士預期。受到有關消息拖累，港股跌勢加劇，恒指最新報18315點，跌280點，國指跌103點，報6180點，科指跌73點，報3628點。

【09：29】

恒指最新報18415點，低開180點，國指最新報6207點，低開75點，科指低開45點，報3656點。

美團（3690）低開3.7%，騰訊（0700）低開0.5%，阿里（9988）低開1.1%，小米（1810）低開1.1%。

友邦（1299）平開。