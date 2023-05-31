港股曾落入熊市區 半日挫417點 報18178點｜持續更新
撰文：張偉倫
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美國政府債務上限提升問題目前仍未解決，預料美國眾議院將於明晨闖關。美股於周二（30日）表現平平，其中道指更低收。今早日股跌逾200點。
【12：04】
港股今早曾低見18139點，較今年高位22700點累跌逾2成，落入技術熊市區。半日跌18178點，跌417點，國指跌147點，報6135點，科指跌91點，報3610點，成交額為527.8億元。
【10：23】
港股跌幅加劇，恒指最新報354點，報18240點，國指跌127點，最新報6156點，科指最新報3621點，跌80點。
網易（9999）跌4.9%，美團（3690）跌3.9%，百度（9888）跌3.7%。
【09﹕41】
內地公布5月官方製造業採購經理指數（PMI）為48.8，按月下跌，不及市場人士預期。受到有關消息拖累，港股跌勢加劇，恒指最新報18315點，跌280點，國指跌103點，報6180點，科指跌73點，報3628點。
【09：29】
恒指最新報18415點，低開180點，國指最新報6207點，低開75點，科指低開45點，報3656點。
美團（3690）低開3.7%，騰訊（0700）低開0.5%，阿里（9988）低開1.1%，小米（1810）低開1.1%。
友邦（1299）平開。