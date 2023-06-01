港股午後一度倒跌 騰訊升逾2% 蒙牛恒地暫成藍籌最差｜持續更新
美國眾議院為提高政府債務上限議案表決前夕，三大指數於周三（31日）均低收，其中道指更失守33000點。亞太區股市今日（1日）早則表現個別，其中日股升逾200點，重上31000點。
【15:00】
港股午後一度復升逾兩百點，惟其後升幅收窄，近2時40分更倒跌，最新報 18,278，升44點。
蒙牛（2319）跌4.8%；恒地（0012）挫4.6%，暫為表現最差藍籌；比亞迪（1211）跌0.9%；阿里巴巴跌0.5%；騰訊升2.3%。
【13:24】
港股升幅午後略為擴大，最新報18406點，升172點，國指升64點，報6227點，科指升79點，報3705點。
藥明生物（2269）升幅擴大至6.1%。
【12:22 】
港股在6月份首個交易日暫擺脫弱勢，半日升149點，同時交易明顯較活躍，成交額達757億元。
恒指中午收市報18383點，升149點，國指升56點，報6220點，科指升71點，報3698點。
科技股今早表現突出，美團（3690）升5.1%，百度（9888）升4.1%，京東（9618）升4.9%，騰訊（3690）升3.5%，網易（9999）升1.4%，阿里（9988）升1.2%。
醫藥股亦獲投資者追捧，翰森製藥（3692）升2%，藥明生物（2269）升5.7%。
工業股上揚，中國宏橋（1378）升3.1%，創科（0669）升3.2%。
金融股方面，友邦（1299）升1.3%，滙豐（0005）逆市跌0.7%。
地產股普遍向下，恒地（0012）跌3.8%，新世界（0017）跌2%，新地（0016）跌1.3%，長實（1113）升2%
【10:24】
港股今早走勢反覆，曾高見18450點，最新報18264點，升30點，國指升8點，報6171點，科指升41點，報3668點。
藥明生物（2269）升5.6%，京東（9618）升5.1%，美團（3690）升4.4%，長實（1113）升3.4%，騰訊（0700）升3.1%。
恒地（0012）逆市跌5.4%，最新報23.5元。
【09:37】
美國眾議院通過提高政府債務上限議案，並即將交由參議院表決，受消息刺激，港股轉升，恒指最新報18272點，升38點，國指升8點，報6171點，科指升12點，報3639點。
【09:27】
恒指於6月首個交易日低開44點，報18190點，國指低開26點，報6136點，科指低開9點，報3617點。
中海油（0883）低開1.2%。
科技股方面，阿里（9988）低開1.1%﹑美團（3690）高開0.6%。
其他藍籌方面，滙豐（0005）低開0.5%﹑領展（0823）高開0.9%﹑恒地（0012）平開。