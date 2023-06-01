港股反覆 京東及藥明生物飆逾半成 恒地逆市挫逾5%｜持續更新
撰文：張偉倫
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美國眾議院為提高政府債務上限議案表決前夕，三大指數於周三（31日）均低收，其中道指更失守33000點。亞太區股市今日（1日）早則表現個別，其中日股升逾200點，重上31000點。
【10:24】
港股今早走勢反覆，曾高見18450點，最新報18264點，升30點，國指升8點，報6171點，科指升41點，報3668點。
藥明生物（2269）升5.6%，京東（9618）升5.1%，美團（3690）升4.4%，長實（1113）升3.4%，騰訊（0700）升3.1%。
恒地（0012）逆市跌5.4%，最新報23.5元。
【09:37】
美國眾議院通過提高政府債務上限議案，並即將交由參議院表決，受消息刺激，港股轉升，恒指最新報18272點，升38點，國指升8點，報6171點，科指升12點，報3639點。
【09:27】
恒指於6月首個交易日低開44點，報18190點，國指低開26點，報6136點，科指低開9點，報3617點。
中海油（0883）低開1.2%。
科技股方面，阿里（9988）低開1.1%﹑美團（3690）高開0.6%。
其他藍籌方面，滙豐（0005）低開0.5%﹑領展（0823）高開0.9%﹑恒地（0012）平開。