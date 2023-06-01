港股跌幅全球稱冠　或出現技術性反彈｜許繹彬

總結港股在「五窮月」已肯定獲得一項冠軍，就是在整月陰陰跌的情況下，成為全球跌幅最多的冠軍。令港股慚愧的是，一向不被外間看好的日本股市，好像睡獅突然甦醒了一樣，不只頻頻上揚，更創下33年來新高，重返回1990年泡沫經濟以來三萬點的高位。

日本股市除了有巴菲特加持外，目前三大國際投行，包括摩根史丹利、高盛及摩根大通也持續看好。對比港股在五月份累積跌幅已超過1,600點，創下一年新低，更連18200點也曾失守。香港與日本相比，好像「天堂與地獄」；另一邊在影響全球股票市場的美國，眾議院規則委員會表示，將在當地星期二（5日）下午開會討論債務上限議案，有關議案需要在當日之前在國會獲得通過。美國總統拜登稱有信心在債務違約之前通過債務上限協議。消息一出，驅使曾一度因債務違約問題而跌穿33000點重要支持區的道指，瞬間作出大幅反彈重上33000點以上，但港股卻完全沒有受惠，仍在每天尋底，走勢繼續與全球股市背道而馳，令人氣餒。

筆者認為，港股正處於異常弱勢，儘管市場上有任何好消息，亦當作壞消息炒作，好像美團（3690）剛公佈首季經調整純利有54.9億元人民幣，好過市場預期的19.34億元人民幣，轉虧為盈，所有數據均屬正面，但市場反而憂慮美團到店業務未來會面對極力的競爭，令其股價沒有受惠；又舊調重彈，南非大股東可能短期內會減持美團，迫使跌至去年十月恒指低位14597點時近的110元水平，令投資者感到耐人尋味。美團下跌更拖累所有大型科技股，ATMXJ再加港交所（0388）均全部創下月低，令恒指一蹶不振的元兇，更令港股在「五窮月」出現連跌四週的局面，更在最後一個交易日，呈現兇險的跌勢，情況令人憂慮。

筆者更認為，人民幣持續下跌，兌美元急跌至近半年新低，北水停止灌溉，投資繼續大幅流出也理所當然，亦是令一向深受內地投資者喜愛的騰訊（0700）､美團及港交所持續受壓的主因，拖累恒指掉至無底深潭。如從技術圖表來看，很大機會跌至或跌穿18000點，但跌至現時水平，可能會出現超賣而作出技術性反彈，此反彈可能仍屬短暫，最終能否企穩或真正的反彈，還要看人民幣能否扭轉劣勢，從而令北水力度得以舒緩，令成交上升。

【財經專欄】股壇繹思．許繹彬｜耀才證券行政總裁及執行董事

專責集團的整體業務發展、營運及管理。曾任職多間證券行，擁有逾25年證券及期貨業經驗，及超過10年分行管理經驗。

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