恒指升幅午後擴至近700點　龍湖飆12%　碧服揚11%｜持續更新

美國眾議院已於當地時間周三（31）通過提高政府債務上限方案，而參議院則會在當地時間周四（1日）晚上進行表決。在參議院表決前夕，美國三大指數受惠於聯儲局本月不加息預期升溫帶動，悉數高收，其中道指更收復33000點。亞太區股市今早普遍承接美股升勢上揚。



【13:18】

港股升幅在午後擴大至近700點，最新報18908點，升691點，國指升265點，報6415點，科指升181點，報3812點。

龍湖（0960）升12%，碧桂園服務（6098）升10.8%。

【12:00】

恒指半日收18,883點，升666點或3.7%。恆生科技指數報3,806點，升175點或4.8%。國指升260點或4.2%，報6,409點。

【11:06】

美國參議院通過提高政府債務上限議案，港股維持逾600點升幅，最新報18831點，報614點，國指升238點，報6388點，科指升163點，報3794點。

【10:33】

港股升幅最一步擴大至近600點，最新報18805點，升588點，國指升222點，報6372點，科指升154點，報3785點。

內房股抽升，龍湖（0960）飆9.7%，碧桂園（2007）升7.9%。

碧桂園服務（6098）升9.4%。

【09:53】

港股升幅擴大至逾400點，恒指最新報18629點，升412點，國指升146點，報6295點，科指升94點，報3725點。

阿里（9988）升4%，騰訊（0700）升3.1%。

恒地（0012）反彈，飆4.5%。

【09:29】

股高開349點，報18566點，國指高開122點，報6271點，科指高開96點，報3727點。

騰訊（0700）高開3.9%，美團（3690）高開3.5%，阿里（9988）高開4.5%。

滙豐（0005）高開1.3%，港交所（0388）高開2.3%。

恒地（0012）高開0.6%。