港交所前行政總裁周文耀離世　享年77歲　張華峰﹕永遠懷念他

港交所（0388）前行政總裁﹑數碼港前主席周文耀已離世，享年77歲。立法會金融服務界前議員張華峰直言，對方離世是香港金融業發展的損失，又表示永遠懷念對方。



周文耀於1989年出任港交所前身聯交所運作科總監，並曾出任聯任所行政總裁。1997年出任滙豐投資亞太區總裁。

至2003年周文耀重返合併後的港交所，曾擔任行政總裁，其繼任人為李小加。

周文耀（圖右三）曾擔任港交所行政總裁。（政府資料圖片）

曾出任中行等多間上市公司獨董職

在2010年10月周文耀獲委任為中國銀行（3988）獨立非執行董事，同年獲政府委任為數碼港主席。

周文耀亦曾出在中信股份（0267）及中移動（0941）出任獨立非執行董事。至2022年5月辭任中移動獨立非執行董事，當時公司指周文耀因年齡問題不再連任。

周文耀（圖中）擔任港交所行政總裁多年。（資料圖片）

立法會金融服務界前議員張華峰接受《香港01》訪問時指出，對周文耀離世感到難過，直言對方對本港金融業發展，以及港交所發展有莫大貢獻。他又指出過往周文耀不時與證券業界進行交流，相當體諒業界。

張華峰又指出在疫情發生以前，曾不時與對方見面。在大約3個月前，曾在一間餐廳見到周文耀及其妻子，當時對方相當精神。