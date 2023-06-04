AI有「剛需」　工業5.0依賴人工智能　港股僅百度受惠？｜鄭昆侖

上週五恒指呈現大幅反彈,不排除市場內有人預期中國內地會考慮「放水」托經濟。在6月2日回升733點之後，恒指（18,949點）嘗試收復19,000點的心理關口水平。在Caterpillar、Boeing以及銀行股份的帶動下，美國道指在上週五晚大升701點（收報33,762點）。自從2021年2月份起計,恒指由約30,000點回落至今天的18,949點水平,同期美國道指由31,000點左右升至33,762點水平。儘管近幾年坊間一直有人在提出「東升西降」的觀點,但是市場所重視的似乎是不同經濟體所涉的產業發展狀況。

毫無疑問，年初至今其中一個「有錢途」的產業鏈是AI（人工智能）。值得留意,坊間亦有人開始擔心AI發展是泡沫，但是筆者可以幾肯定尤其是對於環球大型企業而言AI涉「剛性需求」。

AI的主要用途是為企業減省成本、提高營運效益，所以泡沫程度不高

對於大多數平民百姓而言，AI對他們說只是使用ChatGPT去做功課、寫文章、作詩,又或者是使用AI生成App去「生成」圖片。在亞洲某島的官員亦以Web 3.0以及虛擬資產的思維去「量度」AI以及AI超算中心（Supercomputer center)的發展方向。

從這些角度去看，AI投資所帶來的增值程度是有限的，甚至是涉泡沫成份。

只不過，從企業的層面去看,善用AI、AI自動化、人類與機械人合作（Human Robot Collaboration)等科技元素,帶來大量的業務好處。好處包括控制成本、提高營運效率、協助企業戰略部署等等。

AI生成模特兒（圖像）的普及化，已為電商網店節省了不少攝影師、化妝師、真人模特兒等費用。事實上,不少內地淘寶的服裝店近期已開始善用AI生成模特兒作各種服裝的示範。有網民嘗試就真人模特兒以及由AI 生成模特兒之間的相片進行比較，發現當中相差的分別不大。AI 模特兒的質素亦很接近真人。

﹙圖片來源︰KNOWHOW﹚

由「工業4.0」升級至「工業5.0」,很依靠AI元素

另外,近日比較上熱門（對於電子業、半導體業）的台北Computex 2023活動,AI產業鏈以及Nvidia的CEO黃仁勳都是重要的主題。值得留意,當地的實業集團台塑企業（涉石油化工、電子製造、醫療等行業）的高層也有出席。台塑企業近期亦有指出「深化AI數位轉型」的重要性。

至於「深化AI數位轉型」究竟是甚麼？以製造業的術語，亦即由「工業4.0」升級至「工業5.0」。2010年開始普及的「工業4.0」即運用IoT、雲服務、AI科技去管理廠房,亦即Smart Factory。至於「工業5.0」,這等同在「工業4.0」的基礎上深化AI元素。

「工業5.0」的其中一個要點是「Human - AI robot collaboration」，亦即AI在管理工廠的流程方面有更大的「話語權」。Collaboration一字所指的是合作，亦暗示人類管理人員與AI的工作地位已是對等。生成式AI（Generative AI）具備很強的自我學習以及推算（Inference)能力,亦可以修正工廠內的工序流程。愈來愈多的大型工廠（尤其是汽車業、電子業、製藥業）已涉機械人設備以及自動化系統,因此亦很適合於深化AI元素。

回到香港,即使是財金官員的格局仍維持在Web 3.0以及虛擬貨幣等水平、不少本地的富二代或富三代近年的主要投資仍是虛擬地皮以及NFT等「低息環境受惠工具」。靠高地價的房地產市場本身亦沒有太多經濟增值,反而令不少區內的實業「敬而遠之」。

只要格局能夠闊些少,亦不難明白為何近幾個月以來日本以及台灣的股市跑贏恒指。日本近日的首富不再是Uniqlo母公司Fast Retailing的大股東柳井正、也不是Softbank的孫正義,而是瀧崎武光。瀧崎武光是工業自動化（Industrial Automation）關鍵零組件大廠Keyence的創辦人兼大股東。Keyence的股價由今年初的51,500日圓已上升至最新的70,000日圓。

反觀恒指,要找出受惠「工業5.0」、工序自動化、生成AI的實業股,似乎很難。除了百度（9888）（130.5港元）之外,很像是沒有了。

【財經專欄】「侖」理講價．鄭昆侖｜善恆證券策略師

作者介紹：筆者 Albert (分析員的告白 / Albert Analyst)為特許財務分析師﹙CFA﹚，從事投資行業十多年，包括買方研究分析、獨立股評分析等工作。Albert的投資（投機）理念是尋找鮮為人知的宏觀以至行業趨勢，在人群未湧入前買入「優質資產」。

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