恒指半日揚110點企穩19000點　滙豐及友邦均升1.8%｜持續更新

美國國會已通過提高政府債務上限議案，觸及美股三大指數於上周五（2日）高收，其中道指升更達700點。雖然沙特阿拉伯於周日（4日）表示，從今年7月起每日額外減產100萬桶原油，油價於亞洲交易時段反彈，但是今早亞太區股市仍受惠於美股升勢而上揚，其中日股升逾400點，迫近32000點。



【12:20】

港股今早上揚兼暫時企穩19000點。恒指中午收市報19052點，升102點，國指升14點，報6442點，科指升4點，報3829點。

新貴攜程（9961）升4.5%，京東健康（6618）跌0.9%。

金礦股普遍下跌，招金（1818）跌8.6%，中國黃金（2099）跌7.1%，紫金（2899）跌2.6%。

科技股方面，阿里（9988）升0.4%，騰訊（0700）升0.4%，美團（3690）跌0.3%。

金融股方面，滙豐（0005）升1.8%，友邦（1299）升1.8%，港交所（0388）升0.7%。

地產股上揚，恒地（0012）升2%。

【11:10】

港股企穩19000點，最新報19060點，升110點，國指升19點，報6447點，科指升12點，報3837點。

電視廣播（0511，TVB）回吐12%，最新報6.3元。

【10:36】

金價回落累及金股表現，中國黃金（2099）跌7.7%，紫金（2899）跌1.9%，招金（1818）瀉8.8%，山東黃金（1787）跌3.5%，靈寶黃金（3330）跌8.6%，SPDR金ETF（2840）跌1.5%。

【10:31】

港股重拾升勢，恒指最新報19062點，升112點，國指升16點，報6445點，科指升17點，報3841點。

中芯（0981）升4.8%，攜程（9961）升3.7%。

【10:01】

近期表現強勁的日本股市，今日收復32000點，為1990年以來首次。最新報32061點，升537點。

【09:37】

港股轉跌，恒指最新報18906點，跌43點，國指跌38點，報6390點，科指跌28點，報3795點。

李寧（2331）升5.7%，申洲（2313）升4.6%，藥明（2269）升4%。

【09:25】

恒指最新報19014點，高開65點，國指高開7點，報6435點，科指低開9點，報3814點。

滙豐（0005）高開0.6%，友邦（1299）高開1.5%，港交所（0388）高開1.1%。

阿里（9988）高開0.4%，騰訊（0700）高開0.5%，美團（3690）低開1.2%。

至於今日起成為藍籌的4隻新貴表現各異，攜程（9961）高開5.1%，潤電（0836）及京東健康（6618）均平開，紫金（2899）低開0.2%。