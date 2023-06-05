港股轉跌再失萬九關　李寧飆5.7%　藥明及申洲均升4%｜持續更新

美國國會已通過提高政府債務上限議案，觸及美股三大指數於上周五（2日）高收，其中道指升更達700點。雖然沙特阿拉伯於周日（4日）表示，從今年7月起每日額外減產100萬桶原油，油價於亞洲交易時段反彈，但是今早亞太區股市仍受惠於美股升勢而上揚，其中日股升逾400點，迫近32000點。



【09:37】

港股轉跌，恒指最新報18906點，跌43點，國指跌38點，報6390點，科指跌28點，報3795點。

李寧（2331）升5.7%，申洲（2313）升4.6%，藥明（2269）升4%。

【09:25】

恒指最新報19014點，高開65點，國指高開7點，報6435點，科指低開9點，報3814點。

滙豐（0005）高開0.6%，友邦（1299）高開1.5%，港交所（0388）高開1.1%。

阿里（9988）高開0.4%，騰訊（0700）高開0.5%，美團（3690）低開1.2%。

至於今日起成為藍籌的4隻新貴表現各異，攜程（9961）高開5.1%，潤電（0836）及京東健康（6618）均平開，紫金（2899）低開0.2%。