內房及物管股獲追捧　融創飆近13%　港股半日揚近百點｜持續更新

美國股市於周一（5日）低收，其中道指下挫近200點。亞太區股市今早則仍錄升勢，日股及韓股均上揚。商品市場方面，於亞洲交易時段，油價回落，金價則未見有太大上落。



【12:18】

港股今早走勢相當反覆，高開後略為轉跌，再於低位抽升逾300點，半日升98點。

恒指中午收市報19206點，升98點，國指升57點，報6521點，科指升24點，報3865點，成交額為553億元。

內房股表現強勁，龍湖（0960）升9%，報18.56元，中海外（0688）升4.5%，潤地（1109）升4.3%，碧桂園（2007）升6.2%，融創（1918）飆12.8%。

物管股亦見追捧，融創服務（1516）升6.5%，碧桂園服務（6098）升7.1%，雅生活（3319）升5.4%，世茂服務（0873）升4.4%。

內需及消費股方面，潤啤（0291）升3.1%，李寧（2331）升1.7%，海底撈（6862）跌逆市跌1.3%。

金融股方面，滙豐（0005）跌0.7%，友邦（1299）升0.8%，港交所（0388）升0.9%。

科技股方面，阿里（9988）升0.3%，騰訊（0700）跌1.1%，美團（3690）升1.2%。

內險股上揚，國壽（2628）升1%，平保（2318）升1.5%，太保（2601）升3.8%。

【10:51】

恒指轉升，最新報19320點，升212點，國指最新報6567點，升103點，科指升51點，報3892點。

內房股反彈，龍湖（0960）飆10.6%，碧桂園（2007）升8.9%，中海外（0688）升6.1%，潤地（1109）升5.9%。

物管股上揚，碧桂園服務（6098）升9.1%，華潤萬象（1209）升4.1%。

【09:37】

港股轉跌，恒指最新報19047點，跌60點，國指最新報6456點，跌7點，科指跌16點，報3824點。

高偉電子（1415）瀉逾16%，最新報15.8元，舜宇（2382）跌0.5%，瑞聲（2018）跌2.5%，信利（0732）逆市升1.1%。

【09:25】

恒指最新報19117點，高開8點，國指最新報6471點，高開7點，科指最新報3847點，高開6點。

阿里（9988）最新報83元，高開0.3%，美團（3690）高開0.3%，京東（9618）高開2.5%。

快手（1024）低開0.7%。

滙豐（0005）低開0.4%。