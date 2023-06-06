強積金｜GUM：5月MPF人均蝕7014元　日股及美股基金逆市向好

強積金顧問公司GUM公佈5月強積金回報表現，5月綜合指數持續表現疲弱，三大基金指數皆下跌。5月強積金每人平均蝕7,014元。



股票基金表現為各個類別中最差，受跌幅最大的香港和大中華股票基金拖累。而日本及美國股票基金在逆市中表現亮麗，為五月份表現最好的兩項股票基金指數。保守基金在市況波動下仍然保持穩定，錄得輕微增長。



截至5月31日，GUM 強積金綜合指數跌 7 點（-2.9%），報 218 點。5 月份三大主要指數跌幅不一，股票基金指數下跌約 14 點（-4.5%），報 286 點；混合資產基金指數下跌 6 點（-2.6%），報 219 點；固定收益基金指數下跌不足 1 點（-0.4%），報 123 點。

GUM 策略及分析師雲天輝指出，日股基金 5 月份表現一枝獨秀，回報達 2.6%，相對股票基金平均下跌4.5%， 超出達 7.1%。 日本央行為少數仍然維持低利率和貨幣寬鬆政策的主要央行， 但成員需要密切留意其中風險，日本央行調整孳息曲線控制（YCC）政策的可能比市場預期早， 屆時將會對市場帶來衝擊。 雖然現時日本股票基金佔強積金資產較少只有約 0.3%， 但根據4月份 GUM 強積金市場佔有率報告，日本股票基金錄得第三大的資產淨流入高達3.4億港元， 顯示部份投資者已經開始早着先機，進行資產配置。