今年首季以永久離港為由申請提取強積金6700宗　近3年來少於7千宗

積金局最新一份季刊顯示，截至今年3月底的一季，其中以永久離開香港為理申索強積金權益為6,700宗，分別按季及按年跌4%及11%，並且為2020年第2季以來，以永久離港申索強積金權益宗數低於7,000宗。



季內以永久離開香港申索強積金權益的金額為15.73億元，分別按季及按年跌8.3%及21.89%。即季內平均每宗以永久離港為由申請提取強積金金額為23.47萬元。

積金局亦指出，在今年首季以不同理由提取強積金的申索總數為54,000宗，按季增加2%。其中以退休及提早退休為由，於季內申請提取強積金宗數分別為2.88萬宗及4,900宗，分別涉及30.35億元及9.54億元。

至於以抵銷長期服務金由提取強積金宗數為5,300宗，涉及金額為7.64億元；抵銷遣散費為由申請宗數為5,900宗，涉名金額為4.65億元。

強積金總資產值1.11萬億元

積金局又指出截至今年3月底，強積金總資產值為1.11萬億元，較10年前增加144%，其中扣除收費及費用後的淨回報為2,600億元。

自強積金制度於2000年實施以來，合共佔強積金總資產值近8成的股票基金及混合資產基金，平均年率化淨回報分別為4%及3.7%，同期通脹率為1.8%。兩類資產累積淨回報分別為140%及125%。