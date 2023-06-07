港股買賣兩閒全日成交不足900億元　科技股高收領恒指升152點

美國股市於周二（6日）輕微上揚，反而亞太區股市今早非常波動，其中近期處於強勢的日本股市，早段跌逾300點。



【16:33】

港股高收但交投相當淡靜，全日成交額不足900億元。

恒指收市報19252點，升152點，國指升61點，報6541點，科指升86點，報3921點，成交額為867億元。

創科實業（0669）5.7%，收市報74.45元。其他工業股方面，申洲（2313）升0.5%。

科技股今日普遍上揚，京東（9618）升2%，阿里（9988）升2.1%，騰訊（0700）升1.3%，美團（3690）升1.4%。

金融股方面，滙豐（0005）升1%，友邦（1299）升0.6%，港交所（0388）升1.2%。

濠賭股獲投資者追捧，金沙（1928）升3.8%，銀娛（0027）升2.6%，永利（1128）升3.1%，澳博（0880）升2.2%。

內房股方面，龍湖（0960）跌0.9%，碧桂園（2007）升1.3%，中海外（0688）跌0.2%。

【15:19】

內地股市仍處於弱勢，上證收市報3197點，升2點，深成指數收市報10708點，跌64點，滬深300指數收市報3789點，跌18點，創業板指數收市報2129點，跌34點。

亞太區股市方面，日股跌近600點，收市報31913點，跌593點，台股升160點，報16922點，韓股升不足1點，報2615點。

港股方面，恒指最新報19235點，升135點，國指升55點，報6534點，科指升80點，報3914點。

【13:27】

港股升幅在午後擴大至逾200點，恒指最新報19322點，升222點，國指升78點，報6558點，科指升86點，報3921點。

舜宇（2382）升4.7%，金沙（1928）升4.3%，銀娛（0027）升.43%。

【12:28】

港股半日揚185點，不過交投仍然淡靜，成交額不足500億元。

恒指最新報19285點，升185點，國指最新報6545點，升65點，科指升77點，報3911點，成交額為457億元。

創科實業（0669）再遭沽空狙擊，公司發公告澄清，帶動今早股價反彈，中午收市報73.95元，升5%。

科技股普遍上揚，阿里（9988）升1.7%，報83.75元，騰訊（0700）升1.7%，美團（3690）升2.5%，小米（1810）升1.1%。

金融股方面，滙豐（0005）升1%，港交所（0388）升1.4%，友邦（1299）升1.5%。

內房股方面，龍湖（0960）跌0.8%，碧桂園（2007）升0.6%，中海外（0688）升1.1%。

【10:48】

創科實業（0669）反駁沽空機構報告，今早股價出現大幅反彈，最新報75.1元，升6.6%。

手機設備股上揚，舜宇（2382）升5.6%。

恒指最新報19340點，升241點，國指升83點，報6563點，科指升88點，報3922點。

【09:48】

恒指維持逾200點升幅，最新報19333點，升234點，國指報6563點，升83點，科指最新報3930點，升95點。

科技股上揚，網易（9999）升5%，京東（9618）升4%，百度（9888）升3.3%。

內房股續反彈，龍湖（0960）升3.2%，碧桂園（2007）升2.6%。

【09:26】

恒指最新報19327點，高開227點，國指最新報6564點，高開84點，科指最新報3923點，高開89點。

阿里（9988）升2.7%，騰訊（0700）升2.7%，美團（3690）高開2.7%，小米（1810）高開0.7%，京東（9618）高開4%。

金融股方面，滙豐（0005）高開0.5%，港交所（0388）高開1.5%，友邦（1299）高開1.5%。

至於再遭沽空機構狙擊的創科（0669），高開3.5%。

汽車股方面，比亞迪（1211）高開1.2%。