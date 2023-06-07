內地5月出口按年跌7.5%遜預期　入口跌幅較預期細

內地公布5月出入口數據，以美元計當月出口按年跌7.5%，表現遜預期；入口則按年跌4.5%，跌幅較預期細。

5月份貿易順差為658.1億美元。

今年首5個月出口按年增加0.3%，進口跌幅為6.7%，貿易順差為3,595億美元。

若以人民幣計價，5月出口跌0.8%，進口按年升2.3%，貿易順差4,523.3億元人民幣。

大新銀行料內需帶動進口回穩

大新銀行經濟研究及投資策略部指出內地5月出口表現顯著轉弱，進口跌幅則小過市場預期。5月整體出口按年減少7.5%，扭轉上月的8.5%增幅，連升兩個月後再回出現倒退，跌幅遠大於市場預期的1.8%。出口往東盟及歐盟均由升轉跌，輸往東盟由按年上升4.5%轉為跌15.9%，至歐盟亦由增長3.9%轉為跌7%。而出口至美國按年跌18.2%，較4月的6.5%跌幅顯著擴大。往俄羅斯的出口增長則放緩至114%（4月為153%）。

5月進口按年跌幅收窄3.4個百分點至4.5%，跌幅小過市場預期的8%。內地官方製造業採購經理指數連續兩個月收縮，或反映內地製造業需求仍然疲弱。由於出口顯著收縮，5月貿易順差收窄至658億美元，少過市場預期的955億美元。

該行認為，外圍經濟前景放緩，新訂單減少的情況下，內地整體出口（特別是出口往主要成熟市場）或仍會受壓一段時間。美日韓等國繼續對華實施科技限制，或繼續不利未來高端技術產品進出口。雖然內地製造業活動復甦相對落後，但國內消費需求預料逐步恢復，進口仍有望逐步回穩。