日清安藤清隆：原材料價格趨於穩定　冀利潤錄雙位數增長

隨著疫情過去，社會復常，日清食品（1475）執行董事、董事長及首席執行官安藤清隆表示，原材料價格已趨於穩定，物流成本回歸常態，預計成本能更容易控制，希望利潤有雙位數增長，維持50%的派息比率。



安藤清隆稱，今年香港業務將側重於銷售「100%北海道小麥粉」的出前一丁，以及將沙律菜等冷凍食品銷售渠道進一步從超市拓展到餐廳、食堂及咖啡店，至於首季收入下降，乃由於去年疫情期間的即食麵需求激增，導致高基數效應。

他認為，旅遊業復甦後，礦泉水需求會增加，會加大力度銷售集團有份持股的礦泉水品牌evian，預計本港整體生意會逐步上升，今年亦無加價計劃。內地業務方面，安藤清隆預計，內地政府將推動消費以刺激經濟，下半年生意會向好。

香港會員數目達8萬人

另外，集團去年在香港及內地推出的會員計劃，安藤清隆稱，目前該活動的香港會員已達到80,000人，相信可增強品牌忠誠度，吸引更多年輕客群。

集團可持續性發展方面，安藤清隆指出，新推出的合味道杯蓋採取了W形設計雙耳拉環可較之前附有封口貼紙的拉環更牢固地黏附於杯上，更減少使用PET（聚乙烯對苯二甲酸酯）。