港股跌幅收窄 內房股逆市攀升 龍湖及碧桂園飆逾5%｜持續更新
撰文：張偉倫
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美國股市於周三（7日）走勢個別，其中道指高收，納指下挫。亞太區股市今早表現平平，日股輕微反彈，韓股偏軟。
【11:08】
港股跌幅收窄，恒指最新報19205點，跌46點，國指跌34點，報6506點，科指跌39點，報3881點。
內房股上揚，龍湖（0960）升6.4%，報19.34元，碧桂園（2007）升5.1%，報1.65元。
【09:54】
港股跌幅擴大，恒指最新報19111點，跌140點，國指跌72點，報6468點，科指跌62點，報3858點。
不過藍籌新貴攜程（9961）逆市上揚，最新報281.2元，升4.7%。航運股東方海外（0316）升2.6%，最新報101.4元。
【09:26】
恒指最新報19227點，低開24點，國指最新報6526點，低開14點，科指最新報3907點，低開13點。
阿里（9888）最新報83.4元，低開0.8%，騰訊（0700）低開0.8%，美團（3690）高開0.4%，京東（9618）低開0.3%。
金融股方面，滙豐（0005）高開0.5%，港交所（0388）低開0.6%，友邦（1299）高開0.7%。
醫藥股方面，藥明生物（2269）低開2.5%，翰森製藥（3692）平開。