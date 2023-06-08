港股扭轉跌勢　反彈力度仍欠銳｜許繹彬

港股在踏入「六絕月」伊始，並沒有「絕」的感覺，可能因「五窮月」跌幅過深，果然出現技術性反彈，由低位18190點反彈過千點，更過五關斬六將，一口氣發力升穿10天及20天線，投資者終於可以一消上月的「悶」氣，不用日日憂愁地看著下跌的日線圖。今次帶動大市「回穩」的反彈焦點，是踏入六月國內盛傳救市方案快將出台，包括為挽救疲弱的內地樓市或降準令國內市場釋出大量資金，流入港股資本市場等。儘管消息未經落實，究竟是「空穴來風」，還是「只聞樓梯響」？還需拭目以待。不過港股已經率先作出反應，在股王騰訊（0700）、港交所（0388)）及內房和物管股（如龍湖（0960）及碧服（6098）的帶領下，瞬間重返19000點以上，更一度直逼近19300點水平。相反，美股卻在已解決債務違約問題後，呈現膠著狀態，除了缺乏明確的走勢，成交亦轉淡靜，是上是落令人難測。

筆者認為，港股終於在本周止跌回升，而且升穿多條重要線位，看似有回暖的跡象，但成交除在六月首天有近1,500億元外，其餘時間亦只能維持在近1,000億元附近，昨天甚至跌至只有867億元左右，升勢與成交完全脫軌。再者，儘管升市，但北水持續流出的現象看來仍未有改善的跡象，就以本周二（6日）為例，南下北水錄得淨流出近82億元，是2021年7月以來單日流出最多的一日。此現象意味著北水仍在「趁高收割」，趁高位便進行套現。

總括而言，筆者認為北水流出情況未止，好可能是因為人民幣疲弱的走勢仍然未有改善跡象所致，令人民幣在近半年低位徘徊。人民幣的弱勢，亦令國內的資本市場出現減值或貶值，國內水源緊絀，導致北水流入港股受阻；當港股有所反彈時，北水便立即沽貨套現回國以彌補資產的減值，亦屬理所當然。因人民幣走勢一直未有止跌回升的跡象，市場上便會充斥著「降準」及「救樓市」的消息，令市場有偷步炒作之感，但港股的主要動力始終源於北水，因此，現階段港股確實仍處於乍暖還寒之時，待人民幣由弱勢轉強，成交自然會增加，港股才會出現真正的動力。

筆者建議，如投資者認為國內始終會有政策救市，物管股相信會受惠，而當中華潤萬象生活（1209）可謂攻守兼備，投資者不妨可留意。

【財經專欄】股壇繹思．許繹彬｜耀才證券行政總裁及執行董事

專責集團的整體業務發展、營運及管理。曾任職多間證券行，擁有逾25年證券及期貨業經驗，及超過10年分行管理經驗。

免責聲明﹕

以上內容僅代表作者的個人立場和觀點，不代表香港01的任何立場，香港01亦無法核實上述內容的真實性、準確性和原創性。

另外以上純屬個人研究分享，並不代表任何第三方機構立場，亦非任何投資建議或勸誘。讀者務請運用個人獨立思考能力自行作出投資決定。