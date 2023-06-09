恒指收升90點　周大福漲近4%　碧桂園孖寶逆市挫

隔晚美股收市全線上升，市場憧憬中國「放水」，大市近日企穩19000點樓上，內地今日將公布通脹及PPI數據，或左右刺激政策預期。



【16:19】恒指升近百點

港股全日升近百點。恒指升90點或0.47%，報19389點；國指升49點或0.75%，報6589點；科指升39點或1.03%，報3934點。大市成交額866億元。

周大福升3.91%，藥明生物﹙2269﹚升3.33%，潤啤﹙0291﹚升3.01%。

另邊廂，碧桂園﹙2007﹚及碧桂園服務﹙6098﹚則減1.73%及1.38%。

【15:03】恒指升146點

恒指升146或0.76%，報19446點；國企升70點或1.08%，報6610點；科指升54點或1.39%，報3948點。大市成交621億元。

藥明生物﹙2269﹚升4.25%；美團﹙3690﹚升2.89%；周大福﹙1929﹚2.75%。

【13:33】港股半日微升

恒指升40點或0.21%，報19340點；國指升28點，報6568點；科指升22點或0.57%，報3916點。成交額431億元。

周大福升幅收窄，漲3.18%至14.24元。

【12:08】港股半日微升

港股半日微升，恒指報19352點，升53點或0.28%；國指報6571點，升31點或0.49%；科指報3916點，升22點或0.57%。大市成交384億元。

周大福派特息，半日升4.34%，為表現最佳藍籌股。

另外，油股造好，中石油﹙0857﹚及中石化﹙0386﹚分別升2.49%及1.97%，而中海油﹙0883﹚升0.84%。

阿里健康﹙0241﹚半日瀉1.86%，表現最差藍籌股。

【10:36】恒指挫33點

港股轉跌，恒指挫33點或0.17%，報19265點；國指挫4點或0.08%，報6535點；科指跌15點或0.4%。大市成交額272億元。

碧桂園﹙2007﹚挫2.89%，報1.68元；碧服﹙6098﹚挫2.45%，報9.93元。

另外，京東健康﹙6618﹚亦挫2.26%，報49.6元。

周大福保持半成升勢，逆市表現俏。

【09:41】恒指高開34點

恒指升16點或0.08%，報19315點；國指升19點或0.3%，報6559點；科指升24點或0.64%，報3919點。大市成交額93億元。

周大福仍升5.5%。另外，其他表現較佳藍籌包括紫金﹙2899﹚升1.91%、碧桂園﹙2007﹚升1.73%、美團﹙3690﹚升1.44%。

另邊廂，翰森製藥﹙3692﹚挫4.75%，差絕藍籌股。

【09:28】恒指高開34點

港股開市上揚，恒生指數開報19333點，升34點或0.18%；國指開報6559點，升19點或0.3%；科指開報3915，升21點或0.56%。大市成交額12億元。

周大福（1929）高開5.5%，報14.56元，該股績後宣布派特息。