恒指轉跌33點 碧桂園孖寶挫逾2% 周大福逆市升半成｜持續更新
撰文：黃捷
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隔晚美股收市全線上升，市場憧憬中國「放水」，大市近日企穩19000點樓上，內地今日將公布通脹及PPI數據，或左右刺激政策預期。
【10:36】恒指挫33點
港股轉跌，恒指挫33點或0.17%，報19265點；國指挫4點或0.08%，報6535點；科指跌15點或0.4%。大市成交額272億元。
碧桂園﹙2007﹚挫2.89%，報1.68元；碧服﹙6098﹚挫2.45%，報9.93元。
另外，京東健康﹙6618﹚亦挫2.26%，報49.6元。
周大福保持半成升勢，逆市表現俏。
【09:41】恒指高開34點
恒指升16點或0.08%，報19315點；國指升19點或0.3%，報6559點；科指升24點或0.64%，報3919點。大市成交額93億元。
周大福仍升5.5%。另外，其他表現較佳藍籌包括紫金﹙2899﹚升1.91%、碧桂園﹙2007﹚升1.73%、美團﹙3690﹚升1.44%。
另邊廂，翰森製藥﹙3692﹚挫4.75%，差絕藍籌股。
【09:28】恒指高開34點
港股開市上揚，恒生指數開報19333點，升34點或0.18%；國指開報6559點，升19點或0.3%；科指開報3915，升21點或0.56%。大市成交額12億元。
周大福（1929）高開5.5%，報14.56元，該股績後宣布派特息。