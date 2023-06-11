成都桃色街拍　引發思考　領導的自我修養｜知薇

2023年6月7日各大媒體和社交平台，被一段成都的情侶街拍洗版，片中的女士身材高挑、膚白貌美、神情嫵媚，身邊的中年男士矮小精幹、貌不驚人、一臉得意，粉紅情侶色著裝很吸引眼球。

幾小時內，在網友的分享搜索下，發現男士乃有婦之夫及中石油（0857）高層，女士則是小三兼公司下屬。兩人在成都出差期間，十指緊扣逛街，被街拍時不拒絕不避諱，女士還對鏡微笑擺手。當晚中石油官方通報，此胡姓男士已被免職並將接受紀委核查。翌日上午，此女士被停職並接受調查。官方的雷厲風行，令看官連連稱快。

這個反腐大瓜和周邊小瓜，各媒體有大量資料，知薇在此不贅述，想借此機會，談談自己對「領導的自我修養」的淺顯體會。

記得自己開始帶團隊時，發現從前願意抒發意見，與知薇一起討論問題的同事，成為下屬後，變得盲目附和與討好了。不習慣之餘，竟也有些莫名的沾沾自喜。知薇由此聯想到兩句話，描繪出領導容易陷入的狀態：「溫水煮青蛙」和「高處不勝寒」。坐在領導位置上，身邊願意說真話的人越來越少，奉承討好溜須拍馬的人越來越多，慢慢就如泡溫泉般舒適而麻痹，對自己和周邊的判斷力都會下降。人位高權重時，缺少了忠言逆耳，弱化了自己的定力和反省力，遇到需要思辨和緊急反應的狀況，怕已無力反思應對，自然勢危。

那麽，做領導，除了持續提升專業能力、教練能力(coaching ability)和領導力(leadership)之外，如何在外界拍馬屁不可控的情況下，保持頭腦清醒、坦然自若呢？記得有位前輩說過，定力來自兩個要點：我是誰、我要什麽。

1.我是誰：說的是明確自己是個什麽樣的人，清楚自己的性格、情緒、天賦和能力，因而能找到自己最合適的位置，不攀比。

2.我要什麽：說的是明確和堅定的價值觀，清楚自己要什麽、不要什麽，因而對潮流風向有自己的判斷，不跟風。

這兩個要點，看似簡單粗暴，卻紮實好用。話說，那位胡姓高層，若早能把握這兩點，而非見色思遷、甚至見財思遷（據說女士家庭背景好、財力雄厚），明知不該而為之，也不至於丟了職位和尊嚴。

【財經專欄】見薇知著．知薇｜資深金融圈內人

見慣京城春秋，經歷英倫風雨，安住香江之港。思考金融現象，分析職場百態，探究健康秘密。

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