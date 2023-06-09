建銀料恒指下半年「先升後跌」　22000阻力高　反彈吼兩板塊

恒指近期重上十天及二十天線，在19000大關爭持。建銀國際舉行2023年下半年港股市場展望，估計恒指在18000點已經見承接，等待刺激政策支持。內地在7月政治局會議後，料有機會推出刺激經濟措施，因此估計下半年恒指走勢屬「先升後跌」，第三季會有較強的表現。



今年至今，恒指、國指及科指的預測市盈率，分別回落至8.8倍、8.0倍及25.1倍，全線處歷史平均值以下，建銀國際證券研究部董事總經理、研究部主管及首席策略師趙文利指出，港股走低並不是因為企業經營惡化，而是市場信心問題，認為現時的市況已經初步觸底，要有反彈則需要等待政策支持。

內地將於7月舉行中央政治局會議，趙文利估計，在會議後政府有機會推出一系列刺激經濟措施，包括支持製造業升級以及居民消費等，有望帶動港股反彈。（新華社）

7月政治局會議後 料出手刺激經濟

內地將於7月舉行中央政治局會議，趙文利估計，在會議後政府有機會推出一系列刺激經濟措施，包括支持製造業升級以及居民消費等，因而估計可望帶動中港股市在今年第三季有較強表現，恒指的上升阻力位為22000點。至於第四季，由於政策利好因素兌現，以及市場料會需要關注外圍的經濟風險，包括美國通脹等因素，相信股市偏軟機會較高，整體上走勢屬「先升後跌」。

對於人民幣匯率方面，近期人民幣兌美元低見7.14，為逾六個月低位。趙文利認為，美國聯儲局在6月加息機會低，估計會有幾個月按兵不動，美元在下半年回落的機會仍然較高，因而可望支持人民幣回穩，認為人民幣兌美元下一個重要關口，要留意7.15水平。他亦提到，由於人民幣近期走弱，參考互聯互通機制數據，反映北向資金流出的壓力比較大，對股票市場走勢屬不利。不過總體上，認為資金流出的壓力，未有如同去年年底一般強烈。

趙文利認為，美國聯儲局在6月加息機會低，美元在下半年回落的機會仍然較高，因而可望支持人民幣回穩，認為人民幣兌美元下一個重要關口，要留意7.15水平。（Reuters）

留意科技及地產股反彈機會

股份配置上，趙文利指出，考慮到聯儲局加息近尾聲，建議由超配價值股，轉向在價值股和成長股之間平衡配置。由於美國利率利率見頂，可逢低收集本地地產股及黃金；另外，業績能見度高的科技龍頭和地產股亦可留意，因為預期內地政府對於樓市的需求會有刺激政策，板塊股價之前跌勢過急，未來反彈力度可望更強。

該行列出下半年十大焦點股：包括騰訊（0700）、阿里巴巴（9988）、中國電信（0728）、康方生物（9926）、敏實集團（0425）、安踏（2020）、中國太保（2601）、昆侖能源（0135）、中國石油（0857）及紫金礦業（2899）。