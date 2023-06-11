金融市場妖氣衝天　再談人民幣國際化機遇與挑戰｜伽羅華

隨着中西方關係緊張，認知作戰被視為打擊外國勢力的有力工具，但在金融領域發動認知作戰是最容易遭到打臉，最佳例子是今年3月有市場人士大力鼓吹「去美元化」，但迄今投資者能見到的是美匯表現穩定，標指進入牛市，就在本港金融市場妖氣衝天之際，剛過去的財新夏季峰會中一些嘉賓言論就仿如一股清泉。

《財新傳媒》創辦人胡舒立以直言不諱見稱，經營媒體理念更吻合西方價值觀，也因為敢言關係，財新於2021年在中國最新版信息稿源「白名單」除名，雖然財新不見容於主流，但它的影響力卻處於中國財媒水平的尖端，更是絕少數能獲外媒尊重、信息源可靠的財媒。

受疫情影響，財新峰會香港場已經睽違三年，今年以「營造開放新格局」為主旨強勢回歸，試圖為發展尋方、為民生探路、為創新覓徑。在俄烏戰爭持續、台海及南海局勢波譎雲詭之際，這些倡議不但是香港，中國以至全世界國家都適用。

睽違三年 財新夏季峰會重臨香江

對於最近熱議的去美元化題目，在6月9日下午財新專題討論環節便以「人民幣國際化：轉折的關口」為題，轉折（turning point）有讓大家停下來想清楚未來人民幣國際化要走的路，是直路便無需深思只管往前，但中國實際是處身五里霧中，財新邀請不少重量級嘉賓參與討論，值得一提的是港大亞洲全球研究院傑出研究員沈聯濤及中國國際期貨股份有限公司總經理王永利。

沈聯濤金融界重量級人物，曾任職世界銀行、馬來西亞央行、香港金管局、證監會及中國銀監會首席顧問，近年專心學術研究，發布不少貨幣金融論文及著作。

沈聯濤引述另一位美國經濟學家Barry Eichengreen對美元霸權的著名分析，就是說美國GDP於1870年已經超越大英帝國，但要待1945年，美元能夠直接兌換黃金，讓美元名副其實成為布雷頓森林體系的核心，美元才完全取代英鎊的霸主地位，這過程足足走了70多年。

1870年美國GDP超越大英 1945年美元才稱霸

他又稱，人民幣國際化走了20年，或者有說是40年，如今中國GDP只及美國的三分之二，作為大國戰略，要有心理準備人民幣國際化之路非常漫長，中國政府需要做好本份，就是在本國營造人民幣國際化條件，而國際化與否不是中國說了算，而是如何讓國際市場接受。

沈聯濤還提到，中國金融市場改革、投資回報、流動性等領域仍存在不足問題，難與美元比肩，這方面不再贅述了。

另一位嘉賓王永利也說，當大家熱烈討論去美元化，焦點是如何提升本幣的應用，卻忘記它是要付出代價。一年前，俄羅斯與印度推動雙邊貿易以本幣結算，結果一年下來，俄羅斯向印度出口很多石油天然氣產品，但從印度進口的很少，很快累積了數百億盧布的貿易順差，它不能用盧布購買其他國家的產品，最終要叫停本幣交易。

美同盟軍事實力 是維持美元霸權強大武器

王永利亦提到，在維持美元霸權的背後，美國在聯合國有巨大影響力，在全球有駐軍，擁有強大聯盟，能夠與同盟國共同採取有效手段，讓其他國家不敢賴美國的欠債，中國仍未具備這方面的綜合實力，他說他曾經任職中國銀行國際業務，深知國際化的風險，就是你把錢貸出予別人，便有收不回的風險，人民幣國際化是需要控制交易違約風險，若沒有美國的影響力，人民幣國際化會得不償失。

沈、王以及其他與會講者的言論，正好向只懂高唱「去美元化」讚歌的金融粉紅潑一盆冷水，金融市場滿布大鱷，由於衍生品市場規模較現貨市場更巨大，所以外匯市場日交投量可以高達數萬億美元，區區幾萬億美元的外儲家當更要小心保值，當未作好充份準備而貿然出海，航空母艦也要翻船。

講開金融認知作戰，不得不提近期一位外國金融大V羅傑斯的言論，他說將準備迎接有生之年最差的熊市，這讓我想起黃子華於2003年《無炭用》棟篤笑引述一位高官講話「我覺得在我有生之年，香港的失業率亦不會下降」，子華神當時說為了解決問題，我們可否「做低佢」，即時引來哄堂大笑。

觀乎羅傑斯近年的反美言論，有理由相信這位長居新加坡的美國投資者有機會賣一些能取悅中國民眾的口乖，假設訪問沒曲解羅傑斯，以一個不確定性的有生之年作為預測時局的基礎，本身是何等荒謬，但更荒謬的是，這信息受到瘋傳，有人視它為唱淡美股的真見解。

羅傑斯豪稱準備有生之年迎接最差熊市

因為沒有人知道羅傑斯的壽命，所以很難預測美股的超級熊市何時來臨，但更大可能是熊市來臨前，美股會經歷多兩三個牛市，唱衰對手不會讓自己加分，散播如此似是而非的金融訊息，突顯這門唱衰老美的產業愈來愈劣質化。

事實上，美股第一個技術性牛市剛剛出現，標指連升四周，一度升穿4300點關，高見4322點，收報4298點，較去年10月低位累計反彈兩成，為去年8月以來高位，目前標指主要受AI概念的大盤股帶動，蘋果公司乘推出頭戴式電子設備Apple Vision Pro，股價再創180.96美元的歷史高位，繼早前Nvidia股價高歌猛進、市值一度突破萬億美元後，Tesla亦開始發力，股價收報244.4美元，較去年10月低位反彈一倍多，市值回升至7,500億美元。

雖然美股升勢仍然集中少數個股，反映中小企的羅素2000指數表現也非常疲軟，美股後市表現仍待觀察，但足以向唱淡美股、美債及美元的金融粉紅直接打臉，而且今年迄今人民幣匯價的疲弱表現僅次日圓，但日股已創新高，中港股市何時表現「東升西降」的豪氣？

【財經專欄】大盤漫談．伽羅華

資深財經傳媒人，多年來見證金融市場蛻變，在即食資訊年代，堅持深入調研和理性分析，現以自由人身份從事商業諮詢工作。

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