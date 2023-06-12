京東健康跌勢加劇至近6% 恒指最新跌71點｜持續更新
撰文：張偉倫
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美國股市於上周五（9日）高收，道指更一度迫近33000點。亞太區股市方面，澳洲及日本股市早段均上揚，韓股則回落。
【10:35】
藍籌新貴京東健康（6618）跌幅擴大，最新報47.9元，跌5.9%。其他醫藥股方面，藥明生物（2269）跌3%，阿里健康（0241）跌2.5%。
恒指最新報19317點，跌71點，國指跌34點，報6555點，科指跌21點，報3913點。
【09:51】
港股轉跌，恒指最新報19327點，跌62點，國指跌25點，報6563點，科指跌13點，報3921點。
京東健康（6618）跌2.2%，東方海外（0316）跌2%，李寧（2331）跌1.8%。
【09:27】
恒指高開51點，報19440點，國指升14點，報6603點，科指升15點，報3949點。
友邦（1299）高開0.9%，滙豐（0005）低開0.4%，港交所（0388）高開0.6%。
科技股方面，阿里（9988）高開0.7%，騰訊（0700）高開1.2%，美團（3690）高開1.2%，小米（1810）低開0.2%。
中資金融股方面，建行（0939）高開0.2%，國壽（2628）低開0.3%，信證（6030）高開0.1%。