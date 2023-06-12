滬深股市走勢個別　日股高收　港股再轉跌｜持續更新

美國股市於上周五（9日）高收，道指更一度迫近33000點。亞太區股市方面，澳洲及日本股市早段均上揚，韓股則回落。



【15:21】

上證收市報3228點，跌2點，深成收市報10873點，升79點，滬深300指數收市報3844點，升7點，創業板指數收市報2152點，升9點。

亞太區股市方面，日本股市收市報32434點，升168點，台股升68點，報16955點，韓股跌11點，報2629點。

港股方面，恒指最新報19342點，跌47點，國指跌27點，報6561點，科指跌5點，報3928點。

【13:26】

港股午後反彈，最新報19398點，升8點，國指跌5點，報6583點，科指升11點，報3945點。

碧桂園（2007）跌2.4%，碧桂園服務（6098）跌2.7%。

【12:15】

港股半日跌百點，並且失守19300點，交投未見起色，成交額為401億元。

恒指中午收市報19279點，跌110點，國指跌6535點，跌53點，科指跌17點，報3916點。

醫藥股受挫，京東健康（6618）跌4.1%，藥明生物（2269）跌3.5%，阿里健康（0241）跌1.5%，維亞生物（1873）跌11.6%。

內需及消費股方面，九毛九（9922）瀉14.7%，報11.68元，呷哺呷哺（0520）跌1.6%，海底撈（6862）跌3.6%，青島啤（0168）跌0.3%。

科技股方面，阿里（9988）跌0.6%，騰訊（0700）升0.2%，美團（3690）跌0.9%，小米（1810）跌2.6%，京東（9618）跌1.8%。

汽車股普遍上揚，比亞迪（1211）升1.3%，蔚來（9866）宣布旗下全系新車減價，半日升4.2%，小鵬（9868）升5.5%，理想（2015）跌0.5%，零跑（9863）升0.8%。

金融股方面，友邦（1299）升0.3%，港交所（0388）跌0.3%。

【11:24】

恒指跌逾百點，最新報19284點，跌105點，國指跌51點，報6537點，科指跌18點，報3916點。

更換首席財務官的九毛九（9922）瀉逾14%，最新報11.76元，跌14.2%。

【10:35】

藍籌新貴京東健康（6618）跌幅擴大，最新報47.9元，跌5.9%。其他醫藥股方面，藥明生物（2269）跌3%，阿里健康（0241）跌2.5%。

恒指最新報19317點，跌71點，國指跌34點，報6555點，科指跌21點，報3913點。

【09:51】

港股轉跌，恒指最新報19327點，跌62點，國指跌25點，報6563點，科指跌13點，報3921點。

京東健康（6618）跌2.2%，東方海外（0316）跌2%，李寧（2331）跌1.8%。

【09:27】

恒指高開51點，報19440點，國指升14點，報6603點，科指升15點，報3949點。

友邦（1299）高開0.9%，滙豐（0005）低開0.4%，港交所（0388）高開0.6%。

科技股方面，阿里（9988）高開0.7%，騰訊（0700）高開1.2%，美團（3690）高開1.2%，小米（1810）低開0.2%。

中資金融股方面，建行（0939）高開0.2%，國壽（2628）低開0.3%，信證（6030）高開0.1%。