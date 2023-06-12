黃偉綸︰港府擬未來五年　每年發行650億元綠債及基礎建設債券

財政司副司長黃偉綸表示，政府計劃在2023至2024年開始的五年內，每年發行共650億港元綠債及基礎建設債券，以擴大政府綠色債券計劃範疇，涵蓋可持續金融項目。

人才培訓方面，除了去年底推出為期3年的綠色和可持續金融培訓先導計劃，及可持續金融實習計劃，也會將ESG相關財經專才，加入到人才清單。

黃偉綸在出席《灼見名家》財經論壇時表示，港府目標在2035年前碳排放量減半，2050年前實現碳中和。去年在安排及發行的綠色及可持續工具總額再創新高，達805億美元，較2021年增長逾四成，佔亞洲區市場35%。

他指出，在政府綠色債券計劃下，自2019年5月至今，已成功發行近220億美元等值的政府綠色債券，包括6月發行的近60億美元綠債，及2月發行的8億港元全球首批由政府發行的代幣化綠色債券。

除了政府債券，他表示，港府會繼續支持更多企業進行綠色融資。截止6月初，向近250筆在香港發行的綠色及可持續債務工具批出1.8億元資助，涉及債務總值近800億美元。

另外，金管局已聘請顧問，建立本地綠色分類框架原型。5月底已發出討論文件諮詢，以助減緩氣候變化對重大貢獻活動定義，以及減少綠色融資「綠漂」風險。