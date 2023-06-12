馬斯克入主Twitter後據報公司未有交租　間接推高盛CRE拖欠貸款額

馬斯克入主社交平台Twitter後，便強調要削減成本，位於三藩市的公司辦公室更出現拖欠租金情況。事有湊巧，高盛據報其首季商業地產（CRE）貸款遭拖欠金額按年飆升612%至8.4億美元。而接受高盛貸款的商業地產客戶中，正是Twitter辦公室的業主。



報道指出在今年首季美國銀行業整體商業地產貸款拖欠金額，按年增加30%。據Oppenheimer銀行業分析師Christopher Kotowski指出，由於商業地產佔高盛的風險敞口較少，所以對該行盈利不會帶來重大影響。

報道指出高盛﹑花旗及德銀等銀行向Columbia Property Trust作出17億美元房地產貸款，而Columbia Property Trust則以紐約及三藩市的7幢寫字樓作抵押，其中兩幢為Twitter提供辦公室。

Twitter自去年11月起拖繳付租金，馬斯克指出不打算重新開始付款或支付過往的費用，更遭Columbia Property Trust入稟。Columbia Property Trust則在今年2月拖欠貸款。