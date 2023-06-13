油價低收累三桶油向下　中海油跌逾3%　恒指跌65點｜持續更新

美國股市於周一（12日）上揚，其中道指重上34000點，反映科技股的納指更揚逾1.5%。亞太區股市方面，日股早段升逾300點，韓股升12點。商品市場方面，油價及金價均於亞洲交易時段上揚，其中布蘭特期油每桶重上72美元。



【10:42】

油價於周一（12日）低收，累及今早油股表現，中海油（0883）跌3.3%，中石油（0857）及中石化（0386）均跌2.3%。

恒指最新報19338點，跌65點，國指跌26點，報6558點，科指升24點，報3968點。

【10:06】

港股今早曾跌穿19300點，最新報19373點，跌30點，國指跌10點，報6574點，科指升26點，報3970點。

碧桂園（2007）升4.8%，龍湖（0960）升3.9%。

物管股方面，碧桂園服務（6098）升3.4%。

科技股方面，百度（9888）升1.2%。

【09:27】

恒指最新報19355點，低開48點，國指最新報6570點，低開15點，科指最新報3943點，平開。

電動車股承接上日升勢，蔚來（9866）升4.2%，小鵬（9868）高開2.1%，理想汽車（2015）低開0.2%。

科技股方面，阿里（9988）低開0.5%，騰訊（0700）高開0.4%，美團（3690）平開，小米（1810）低開0.6%。

金融股方面，滙豐（0005）低開0.8%，友邦（1299）低開0.4%，港交所（0388）平開。

內需股方面，九毛九（9988）高開0.3%，海底撈（6862）平開。